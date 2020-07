Thüringenin pääministeri näytti keskisormea kansallismielisille

Thüringenin maapäivän istunnossa tunnelma kuumeni viime viikolla.

Pääministeri Bodo Ramelow (Linke) näytti AfD:n edustajalle Stefan Möllerille keskisormea huudahtaen ”senkin vastenmielinen paskiainen”. Istunto keskeytettiin AfD:n ryhmän vaatimuksesta.

Ryhmän puheenjohtaja Björn Höcke sanoi, että Ramelowin käytös on sopimatonta. Jos poliittisia ja henkilökohtaisia asenteita ei pysty pitämään erillään, olisi pääministerin erottava.

Istunnon kuluessa olivat Linken ja AfD:n edustajat syyttäneet toisiaan yhteyksistä ääriliikkeisiin.

SPD:n edustaja sanoi, että Thuringenin suojelupoliisi pitää AfD:tä epäilyttävänä. Tällä viittasi muutamassa osavaltiossa vallitsevaan tilanteeseen, jossa perustuslain suojeluviraston (Verfassungsschutz) paikalliset osastot ovat ottaneet puolueen tarkkailuun tai urkinnan kohteeksi.

Stefan Möller huomautti pääministeri Ramelowin olleen vastaavan mielenkiinnon kohteena. Tämä muistutti, että Saksan korkein oikeus ei ollut antanut lupaa tutkinnalle epäillyistä perustuslainvastaista tarkoitusperistä.

CDU:n ryhmän taholta moitittiin osapuolia toistuvasta loanheitosta. Linken ryhmän puheenjohtaja heitti, että siivottomalle sopiikin näyttää keskisormea. Saksaksi käytettävä sana Stinkefinger ei ole järin kaunis. Tarkasti käännettynä ”haisusormi”.

Ramelow pyysi myöhemmin anteeksi käytöstään. Tapaus kertoo pitkään jatkuneesta tulehtuneesta tilanteesta Thüringenissä. Osavaltiossa vallitsee puolivirallinen poliittinen, jopa hallinnollinen vaino, jossa käytetään myös sikäläistä suojelupoliisia.

Kunkin osavaltion maapäivät kontrolloivat alueensa perustuslain suojeluvirastoa. Parhaillaan on menossa kamppailu siitä, saako toiseksi suurin ryhmä AfD edustajansa suojelupoliisin parlamentaariseen kontrollikomiteaan (PKK). Sama koskee maapäivien asettamaa G-10 -ryhmää, jolla on valtuudet antaa suojelupoliisille lupa esimerkiksi kirjesalaisuuden murtamiseen. Edustus on aiemmin äänestetty nurin; Linke, SPD ja Grüne ryhminä, CDU ja FDP enemmistöltään.

Linken taholta on perusteltu, ettei tarkkailtavana olevan ryhmän edustajia tule päästää kontrollikomiteaan, joka valvoo heitä koskevaa tutkintaa. Saksan perustuslakia ja sen demokraattista järjestystä valvova virasto on tätä nykyä nähtävästi poliittisen taistelun välikappale. Kilpailevan puolueen vaino on syventynyt viime syksystä, kun AfD saavutti suurvoiton kolmessa osavaltiossa, samalla kun Linke romahti niistä kahdessa. Thüringen on ainoa sen johtama osavaltio.

AfD katsoo, että sillä on oikeus saada kokoaan vastaavia edustuksia valittaviin toimielimiin. Tämän vahvistaa myös puolueista ja maapäivistä riippumaton Thüringenin ”maahallinto”. Myös MDR:n haastattelema Kasselin yliopiston professorin, perustuslakiasiatuntija Gerrit Hornungin mukaan vaatimus on oikeutettu. Siitä on myös Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisu, hän toteaa. Asia onkin parhaillaan oikeudellisen selvittelyn alainen Thüringenin maapäivillä.

