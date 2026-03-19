TIETO26-harjoitus testaa Suomen elintarvikehuollon kestävyyttä kriiseissä

Suomen suurin valmiusharjoitus TIETO26 testaa, miten elintarvikehuolto ja sen toimitusketjut kestävät laaja-alaiset häiriöt ja poikkeusolot.

Suomen laajin tietoyhteiskunnan valmiusharjoitus TIETO26 on käynnistynyt maalikuussa, ja sen tavoitteena on vahvistaa elintarvikehuollon toimitusketjujen toimintakykyä tilanteissa, joissa yhteiskunta kohtaa laaja-alaisia häiriöitä tai jopa poikkeusoloja. Harjoitukseen osallistuu yli 180 organisaatiota elinkeinoelämästä, viranomaisista ja kolmannen sektorin toimijoista.

TIETO26 kehittää osallistujien kykyä jakaa tietoa, muodostaa yhteistä tilannekuvaa ja toimia nopeasti muuttuvissa kriisiskenaarioissa. Harjoitus koostuu koulutuksista, ennakkotehtävistä sekä syksyllä 2026 järjestettävästä roolipelistä, jossa simuloidaan informaatioympäristön, kyberturvallisuuden ja fyysisen maailman häiriöitä.

Elintarvikehuolto kriittisessä roolissa

Elintarvikehuolto on yksi huoltovarmuuden kulmakivistä, mutta samalla se on riippuvainen monista muista toimialoista. TIETO26-harjoituksessa tarkastellaan näitä riippuvuuksia ja testataan, miten toimitusketjut kestävät häiriöitä tilanteissa, joissa Suomeen kohdistuu pitkäkestoista vaikuttamista tai jopa sotilaallista uhkaa.

Harjoitukseen osallistuu toimijoita muun muassa vesihuollosta, logistiikasta, teollisuudesta ja energia-alalta. Tavoitteena on varmistaa, että Suomi pysyy toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa.

Huoltovarmuuskeskuksen verkostoyhteistyöyksikön johtaja Heli Tammivuori korostaa yhteistyön merkitystä: “Yhteistyö on keskeinen edellytys tilanteissa, joissa tiedon hallinta ja reagointinopeus ratkaisevat. TIETO26-harjoitus tarjoaa elinkeinoelämän toimijoille mahdollisuuden kehittää valmiuksiaan skenaarioissa, joissa häiriöt ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan.”

Pitkä perinne, laaja yhteistyö

TIETO-harjoituksia on järjestetty 1970-luvun lopulta lähtien, ja ne toteutetaan joka toinen vuosi. Harjoituksen järjestämisestä vastaa Huoltovarmuuskeskus, ja käytännön toteutuksesta huolehtii Huoltovarmuusorganisaation Digipooli. Valmisteluun osallistuvat myös sektoriviranomaiset, ministeriöt, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi, Puolustusvoimat ja Yleisradio.

Harjoitus rahoitetaan Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta.

