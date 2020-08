Tietovuoto Itävallassa: Sosiaalivirkailijan murhannut turvapaikanhakija toimi ISIS-terroristijärjestössä

Mies on toiminut ISIS-terroristijärjestössä tarkka-ampujana, käy ilmi Kronen Zeitungin haltuunsa saamista tiedoista.

34-vuotias turkkilainen turvapaikanhakija puukotti helmikuussa 2019 kuoliaaksi sosiaaliviraston johtajan Itävallan Dornbirnissä.

Tappaja oli Turkin kansalainen, joka on syntynyt Itävallassa. Miehen oleskelulupa oli peruttu lukuisien rikosten takia vuonna 2009. Hän poistui maasta vuonna 2010 mutta palasi vuoden 2019 alussa laittomasti takaisin Itävaltaan ja jätti taas turvapaikkahakemuksen.

Ennen murhaa oli syntynyt kiistaa myöhemmin uhriksi joutuneen virkailijan kanssa.

– Ilmeisesti 34-vuotiaan miehen toiveet eivät täyttyneet niin kuin hän oli kuvitellut, sanoi poliisin tiedottaja Susanne Dilp.

Maanantaina kävi ilmi, että Feldkirchin vankilan eräs virkailija oli muutama kuukausi takaperin kadottanut USB-tikun, jossa oli sisäistä tietoa. Vaikka tikku palautettiin viranomaisille, sen sisältämät tiedot oli vuodettu Kronen Zeitungille.

Kronen Zeitungin artikkelin mukaan USB-tikun tiedot osoittavat, että sosiaaliviraston johtajan murhannut turvapaikanhakija on jatkuvasti käyttäytynyt aggressiivisesti. Mies on uhkaillut viranomaisia sanoen, että sosiaalivirkailijan murha ei jää viimeiseksi. Pidätettynä ollessaan hän on myös uhkaillut toisia vankeja tappamisella.

Kronen Zeitungin tietojen mukaan turvapaikanhakija on toiminut Lähi-idässä ISIS-terroristijärjestön tarkka-ampujana.

Lähteet Kronen Zeitung, Kansalainen.