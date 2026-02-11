TikTok sovellukseen ladattu video johti rikostutkintaan

Tapahtumat saivat alkunsa kesällä 2024, kun 31-vuotias mies latasi TikTok sovellukseen videon, missä hän ajoi henkilöautolla moottoritiellä erittäin kovalla ylinopeudella.

– Videossa ajoneuvon nopeusmittari näytti korkeimmillaan 275km/h. Suomessa moottoritiellä suurin sallittu nopeusrajoitus on 120 km/h, kertoo komisario Katri Lehti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen liikennepoliisisektorilta.

Itä-Uudenmaan poliisi teki asiasta rikosilmoituksen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi asiassa tuomion kesällä 2025. Tuomio oli kolme kuukautta ehdollista vankeutta. – Ajokiellon määräsi poliisi ja sen pituudeksi tuli yhdeksän kuukautta, Lehti jatkaa.

Tuomiossa syyttäjän rangaistusvaatimuksessa todetaan, että mies tienkäyttäjänä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä siten, että hän on kuljettaessaan henkilöautoa Hämeenlinnanväylällä huomattavasti ylittänyt suurimman sallitun enimmäisnopeuden ajamalla 120 kilometrin tuntinopeusalueella nopeusmittarin näyttäessä 275 kilometrin tuntinopeutta.

Miehen menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.