Tilanteen eskaloituminen Suomen itärajalla mahdollista

Hybridikeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen ihmetteli MTV Kymmenen uutisten haastattelussa, miksi Venäjä ei ole turvallinen maa joillekin ihmisille, jotka ovat tulleet vapaaehtoisesti viisumin kanssa ja päättäneet nyt hakeutua Suomeen.

Savolaisen mukaan itärajan yli masinoidusti tulevat on käännytettävä heti tai heidän turvapaikkansa on käsiteltävä nopeasti.

Turvapaikanhakemuksiin liittyy Savolaisen mielestä yleiseurooppalaisia tabuja.

– Turvapaikanhakijat laitetaan pisimpään mahdolliseen tutkintaan ja näin he jäävät pitkäksi aikaa järjestelmään. Siksi se on laittoman maahantulon tekotapa, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan mahdollista, että tilanne rajalla eskaloituu. ”Painajaismaisessa” vaihtoehdossa Venäjältä tunkeutuisi ihmisiä Suomeen myös maastorajan yli, Savolainen katsoo.

– Venäjän kautta pystytään imemään todella paljon ihmisiä tänne, Savolainen sanoo.

– Nyt harjoitellaan henkisesti, miltä tuntuisi oikein iso pakolaisvyöry.

Savolainen vuonna 2021: Suomen kannattaisi varautua hybridioperaatioon

Savolainen varoitti Ylen A-studiossa kaksi vuotta sitten laajamittaisesta hallitsemattomasta maahantulosta. Hänen mukaansa silloin nähtiin Valkovenäjällä aivan selkeä esimerkki, jossa siirtolaisten työntämistä käytettiin hybridioperaatiossa. Savolainen piti operaatiota kokeiluna joka onnistuessaan osoittaa sen olevan tehokas keino, jos Euroopan liberaalit demokratiat eivät sitä pysty käsittelemään kunnolla.

– Uhka on suuri ja me tässä ihmetellään sitä, että siellä on muutama tuhat ihmistä piikilanka-aidan vieressä, niin kyllä potentiaali on sitten paljon suurempi, jos aletaan oikein työntää ihmisiä jostain, Savolainen sanoo.

Savolainen analysoi A-studion haastattelussa tapahtumien kulkua. – Lähtömaissa, joissa on huono elintaso, on silti sosiaalinen media käytössä. Siellä on loppumaton määrä ihmisiä, jotka tulisivat Eurooppaan. Kun siellä leviää käsitys tai tieto, että reitti on nyt auki ja sse vielä fasilitoidaan, niin tieto leviää todella nopeasti. Silloin saattaa olla, että koe Valkovenäjällä on todella pieni verrattuna tulevaan. Tämä loppuu siten, että reitti menee kiinni ja sosiaaliseen mediaan tulee viestejä, ettei tästä pääse eteenpäin.