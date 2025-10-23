Tilapäisen suojelun hakijamäärissä on kasvua

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on jätetty viime kuukausina merkittävä määrä tilapäisen suojelun hakemuksia. Elo- ja syyskuussa 2025 hakemusmäärä oli valtakunnallisesti suurin.
Tilapäisen suojelun hakemuksia jätettiin alueellamme heinäkuussa 146 kappaletta, elokuussa 165 kappaletta ja syyskuussa 267 kappaletta. Nyt kuluvan kuukauden aikana, 20. lokakuuta mennessä on alueella jätetty 117 hakemusta.
Vertailun vuoksi esimerkiksi huhti-, touko-, ja kesäkuussa vastaavat luvut olivat 62, 59 ja 82 hakemusta.
– Viimeisimpien kuukausien suuressa hakijamäärässä korostuvat etenkin Taka-Karpatian Ukrainan hallinnolliselta alueelta tulevat hakijat, kertoo rikoskomisario Sari Ryynänen.
Turvapaikkahakemuksia poliisilaitoksen alueella sen sijaan on jätetty elokuussa 7, syyskuussa 12 ja lokakuussa 20. päivään mennessä 6 kappaletta. Näissä luvuissa ei näy kasvua aiempiin kuukausiin verrattaessa.
Taka-Karpaatin alueella onkin hätä melkoinen, etenkin lapsiperheitä, vammaisia, eläkeläisiä, vakavista sairauksista kärsiviä, myös viranomaisia pakoilevia jne, näitä on miljoonia, joten uusi tulva sieltä, vanhojen lisäksi tietenkin.