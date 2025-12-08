Tilapäistä suojelua ei jatkossa enää myönnetä Suomessa, jos hakijalla on tilapäisen suojelun oleskelulupa toisessa EU-maassa

Maahanmuuttovirasto on muuttanut päätöskäytäntöään Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan unionin neuvoston uusien päätösten mukaiseksi, eikä enää lähtökohtaisesti myönnä tilapäistä suojelua niille, joilla on jo tilapäisen suojelun oleskelulupa toisessa EU-maassa.

Neuvosto toi esille heinäkuussa 2025 päätöksessään periaatteen siitä, että henkilö voi saada tilapäiseen suojeluun liittyviä oikeuksia vain yhdessä jäsenvaltiossa kerrallaan. Tämän periaatteen noudattaminen varmistaa ja välttää päällekkäiset rekisteröinnit. Neuvoston päätöksen jälkeen virasto aloitti uuden linjauksen valmistelun.

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville

Tilapäistä suojelua voidaan tarjota nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Tilapäinen suojelu perustuu Euroopan unionin tilapäisen suojelun direktiiviin, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa. Suojelun keston määrittää Euroopan unioni.

Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan unionin neuvoston päätösten perusteella henkilö voi saada tilapäiseen suojeluun liittyviä oikeuksia vain yhdessä jäsenvaltiossa kerrallaan. Jäsenvaltiot voivat siis näiden päätösten perusteella hylätä tilapäisen suojelun hakemukset, jos on ilmeistä, että kyseinen henkilö on jo saanut tilapäistä suojelua samalla perusteella toisessa jäsenvaltiossa.

Maahanmuuttovirasto tekee jokaisen hakemuksen kohdalla tapauskohtaisen harkinnan. Virasto huomio päätöksissään esimerkiksi perhe-elämän suojan. Asiakkaan vastaanottopalvelut päättyvät, kun hän saa kielteisen päätöksen tiedoksi.

Maahanmuuttovirasto myöntää jatkossakin tilapäistä suojelua niille ukrainalaisille, jotka täyttävät sen edellytykset ja joille suojelua ei ole jo myönnetty toisesta EU-maasta. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä tilapäistä suojelua Suomesta on hakenut 9 937 henkilöä.