Toimintakuntoinen räjähde piilotettiin lastenvaunuihin – mutta päätekijä kävelee vapaana

15‑vuotias tuomittiin kranaatin kuljettamisesta, mutta 14‑vuotias rekrytoija vapautettiin – tapaus kiristää keskustelua Ruotsin rikosoikeudellisen vastuun ikärajasta.

Göteborgin keskustassa piilotettu toimintakuntoinen käsikranaatti olisi voinut aiheuttaa laajaa tuhoa, mutta oikeudenkäynti päättyi lopulta vain yhden nuoren tuomitsemiseen. Syynä ei ollut todisteiden puute, vaan se, että epäilty rekrytoija oli Ruotsin lain mukaan liian nuori kantamaan rikosoikeudellista vastuuta.

Tapaus juontaa juurensa elokuuhun 2025. 15‑vuotias poika matkusti Vänersborgista Göteborgiin saatuaan yhteydenoton salatuissa viestisovelluksissa toimivilta rikollisilta. Samnyttin mukaan tehtävä oli yksiselitteinen: viedä käsikranaatti kerrostalon sisäänkäynnille Viktoriagatanille Vasastanin alueelle.

Tutkijoiden mukaan kranaatti oli täysin toimintakelpoinen. Se ei kuitenkaan räjähtänyt. Poika palasi paikalle, nappasi räjähtämättömän kranaatin mukaansa ja yritti paeta. Hän päätyi toiseen taloon ja piilotti edelleen viritetyn räjähteen lastenvaunuihin rappukäytävässä.

Poliisi löysi laitteen myöhemmin, ja pommiryhmä purki sen turvallisesti. Kansallinen pommiryhmä totesi, ettei kranaatin toimimattomuudelle löytynyt teknistä selitystä – kyse oli silkasta onnesta.

Oikeus: 15‑vuotias tuomitaan, 14‑vuotias ei

Oikeus tuomitsi 15‑vuotiaan Alvin Ramelundin vuoden ja kuuden kuukauden suljettuun nuorisohuoltoon. Sen sijaan 14‑vuotias rekrytoija, Sam Nur Ali, vapautettiin rangaistuksesta, vaikka oikeus katsoi hänen osallistuneen murhan yrityksen suunnitteluun. Ruotsin rikosoikeudellisen vastuun alaraja on 15 vuotta.

Tapaus on jälleen lisännyt painetta Ruotsin hallitukselle, joka on varoittanut järjestäytyneiden rikollisryhmien käyttävän yhä nuorempia tekijöitä juuri siksi, että nämä ovat lain edessä lähes koskemattomia.

Ruotsin hallitus ilmoitti tammikuussa aikovansa laskea rikosoikeudellisen vastuun alarajan tilapäisesti 13 vuoteen vakavimpien rikosten osalta. Oikeusministeri Gunnar Strömmer kuvasi muutosta välttämättömäksi:

“Kyse on yhteiskunnan suojelemisesta”, Strömmer totesi Aftonbladetin mukaan. Hän myönsi, että riskit ovat todellisia, mutta korosti, ettei nykyinen järjestelmä kykene vastaamaan nuorten tekemien väkivaltarikosten kasvuun.

Strömmerin puolue Moderaterna muistutti Instagramissa, että 52 alle 15‑vuotiasta lasta oli viime vuonna mukana murhaan tai murhan yritykseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Puolueen mukaan luvut kertovat karulla tavalla, ettei Ruotsi voi jatkaa entiseen tapaan.

Lue lisää aiheesta: