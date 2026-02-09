Eurooppa Politiikka Rikos

Toimittajalle ehdollinen tuomio ja sakkoja pedofiilin kunnianloukkauksesta – puolue maksaa kaiken

9.2.2026 07:02
Nina Metsälä
Pedofiilien paljastamiseen keskittynyt Dumpen-sivusto sai kovan tuomion – mutta Ruotsidemokraattien puheenjohtaja ilmoitti välittömästi maksavansa kustannukset.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson ilmoitti julkisesti tukevansa pedofiilien paljastamiseen keskittyvää Dumpen-sivustoa sen jälkeen, kun sivuston vastaava toimittaja Sara Nilsson tuomittiin törkeästä kunnianloukkauksesta.

Åkesson kertoi maksaneensa Nilssonille määrätyt sakot, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut, koska hänen mukaansa laki ei saa toimia suojakilpenä pedofiileille.

Fria Tiderin mukaan Nilsson sai ehdollisen tuomion ja 60 päiväsakkoa, yhteensä 14 400 kruunua (noin 1 300 euroa), sekä velvoitteen maksaa korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja.

Åkessonin mukaan puolue aikoo kattaa koko summan.

Samalla hän hyökkäsi Ruotsin kunnianloukkauslainsäädäntöä vastaan ja vaati sen uudistamista niin, ettei se helpota pedofiilien, seksuaalirikollisten tai muiden vakavien rikollisten asemaa. Åkessonin mukaan nykyinen laki estää rikollisten paljastamisen ja toimii väärin päin: se suojelee tekijöitä uhrien kustannuksella.

