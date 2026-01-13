Toinen EU-maa kieltää ilotulitukset

Euroopan toinen maa Irlannin jälkeen kieltää ilotulitukset: Hollanti vetää rajat väkivallan ja kaaoksen vuoksi.

Uudenvuoden juhlat muuttuivat Hollannissa veriseksi kaaokseksi. Poliisin mukaan maassa koettiin ennennäkemättömiä hyökkäyksiä, joissa ilotulitteita käytettiin aseina pelastustyöntekijöitä vastaan. Yhteensä 1 200 ihmistä loukkaantui ja kaksi menetti henkensä.

Pelastajat tulituksen kohteena

Palokunta raportoi 4 286 hälytystä uudenvuoden yönä – enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilanne kärjistyi, kun 1800-luvulta peräisin ollut kirkko tuhoutui liekeissä ja palomiehiä jouduttiin suojelemaan mellakkapoliisin avulla. Hollannin palokunnan puheenjohtaja Jolanda Trijselaar totesi: “Henkilöstömme on auttamassa, ei väkivallan maalitauluina. Tämä on saatava loppumaan.”

Poliittinen taistelu päättyi kieltoon

Ilotulitusten kieltämistä on ajettu jo 15 vuotta. Djurens Parti -puolueen kansanedustaja Ines Kostić, joka itse kasvoi ilotulitusten parissa, kertoo havainneensa niiden todellisen yhteiskunnallisen hinnan. Nyt kielto on saanut laajaa kannatusta, ja Hollanti liittyy Irlannin rinnalle Euroopan maaksi, jossa kansalaisten ilotulitukset kielletään. Laki astuu voimaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Naapurimaissa sama keskustelu

Myös Saksassa vaatimukset yksityisen ilotulitemyynnin kieltämisestä ovat voimistuneet. Lääkärit, poliisijärjestöt ja ympäristöliikkeet tukevat rajoituksia, ja osa vaatii jopa täyskieltoa myös virallisille ilotulitusnäytöksille.

EU:n tasolla ei vielä kieltoa

Vaikka EU-komissio tunnisti viime vuonna pyroteknisen direktiivin puutteet ja varoitti vaarallisista räjähteistä sekä postimyynnin porsaanrei’istä, unionitasolla ei ole suunnitteilla yhteistä kieltoa. Hollannin päätös kuitenkin nostaa paineita ja voi toimia esimerkkinä muille jäsenmaille.

