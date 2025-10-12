Toinenkin tapaus missä maahanmuuttajataustainen kotihoidon työntekijä raiskasi vanhuksen ja poika joutui seuraamaan tekoa reaaliajassa

Painomuste ei niin sanotusti ollut ehtinyt edes kuivua ensimmäisen rikostapauksen uutisoinnista, kun jo tapahtui toinen täysin samanlainen rikos.

Kansalainen uutisoi aivan tuoreeltaan tapauksesta, jossa 67-vuotias ruotsalaisnainen joutui syyrialaisen kotihoidon työntekijän raiskaamaksi ja uhrin poika joutui reaaliajassa kuulemaan rikoksen puhelimitse. Tasan samankaltainen rikos on nyt tapahtunut Itävallassa.

Dementiasta kärsivä 82-vuotias wieniläisnainen joutui afganistanilaisen kotihoidon työntekijän raiskaamaksi. Uhrin poika joutui näkemään seksirikoksen reaaliajassa puhelimellaan tämän aiemmin asennettua valvontakameroita äitinsä asuntoon. 26-vuotias Sarafaz Z. pidätettiin samana päivänä epäiltynä kyseisestä raiskauksesta. Hän on tunnustanut rikoksen.

Raiskauksen uhrin kerrotaan olevan tapauksen jäljiltä täysin murtunut. Hänen asianajajansa oli kommentoinut asiaa kertoen: ”Asiakkaani psyyke tuhoutui täysin häneen kohdistetun hirmuteon takia. Hän kärsi pysyviä psykologisia vahinkoja ja on menettänyt halunsa elää.”

Kotihoitojärjestö vihainen uhrin pojalle

82-vuotiaasta ”huolta pitänyt” hoitoalan järjestö ei ole tarjonnut tukea uhrin pojalle, vaan sen sijaan heiltä tuli vaatimusten täytteinen vihainen viesti.

”Minulle kerrottiin melko tylysti, että äitini kotihoitopalvelua jatketaan vain, jos poistan kamerat hänen asunnostaan. Minulle myös kerrottiin, että äitini raiskaaja voisi itse asiassa haastaa minut oikeuteen hänen kuvaamisestaan ilman hänen lupaansa,” uhrin poika oli kertonut.

Uhrin perhe kertoo viestin olleen ”isku heidän kasvoillensa” ja että heillä ei ole enää uskoa valtiolliseen hoitojärjestelmään.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: