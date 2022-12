Tommi Lukkarinen: Olen ”häpeämätön rasisti”, suosin suomalaista Suomessa

STT:n jutun pohjalta muutamat mainosmediat kuten MTV ovat julkaiseet jutun Sinimustasta Liikkeestä. Tietysti juttu sisältää tarkoituksenmukaista harhaanjohtamista kuten maikkarin juttu, jossa joku naamiomies ja poliisi, eli terrorismimielikuva tulee normilukijalle. Tässä on ihan hyvä esimerkki kuinka roistomaista toimintaa tämä valemedia harrastaa.

Tietysti jo jutun avainsanat, esim. rasismi, saattaa saada normaalin kulutuskeskeiseen individualismiin tottuneen ihmisen varpailleen, siis sellaisen joka ei ajattele sen syvällisemmin yhteiskunnallisia ja biologisia asioita tai omaksuu eliitin sanahelinät ilman kritiikkiä. Puolue, joka ajaa suomalaisten asiaa, vastustaa pakkomonikultturismia ja haluaa Suomen pysyvän suomalaisena ja joka on paras kompromissi ihmisten kesken pärjätä nyt ja tulevaisuudessa luonnon kanssa harmoniassa. Jos joku sanoo sitä rasistiseksi niin on se varmaan sitäkin, koska Suomen maaperällä suomalaisuuden suosiminen on itseisarvo. Ostamme mielellämme kotimaista, otamme töihin naapurin pojan, teemme suomalaisia lapsia suomalaisten kesken, koska jo biologinen taipumus on saada puolisoksi samankaltainen. Lisäksi torjumme epämiellyttäviä asioita luonnostaan kuten rikollisuuden kasvu, joka yhteydessä ”monikultturismiin” ja avoimiin rajoihin sekä inhoamme ajatusta, että verovarojamme haaskataan asioihin, jotka eivät auta suomalaista huono-osaista tai hyödytä infrastruktuuria ja hyvinvointia vaan verovarat valuu ulkomaille samalla kun asiat huonontuvat kotimaassa.

Rasismin lähisukulainen on ihmisevoluutiostakin tuttu nepotismi, eli sukulaisuuden suosiminen. Nepotismi on olennainen työkalu omaleimaisuudelle, rotujen synnylle ja olemassaololle. Nepotismi, ja kansaa koskevana laajennettuna versiona siitä, on niin välttämätön ihmisluonnolle, että ihminen toteuttaa sitä ajattelemattakin, ikään kuin koodattuna geeneihin. Lisäksi ihmisen luontainen selviytymisvaisto on vahvasti nepotismiin ja täten rasismiin yhdistettävissä, joka on mm. maanpuolustuksen kannalta erittäin olennaista vaikka tavan pulliainen ei välttämättä näin ajattele. Tätä laajennettua sukulaisuuden suosimista on Sinimustan Liikkeen yksi perusajatus, jonka ideaalina on mahdollisimman terve, ehjä ja turvallinen kansankokonaisuus ja hyvinvointi vahvalla luontoyhteydellisellä pohjavireellä. Uusliberaalit, punaiset ja muut äärikansainvälisyyskiihkoilijat tykkäävät viljellä ”rasisti sitä rasisti tätä”, mutta ME EMME VÄLITÄ! Miksi välittäisimme? Mitä enempi viljelette, sitä enempi sato paranee meidän kannalta! Jos rakkaus omaa kansaa kohtaan on jonkun shampanjasosialistin tai äärihedonistisen kokoomusjäpikän mielestä rasismia niin olkoon se niin!

Itse tunnustan vahvana syväekologisuuteen taipuvana luontoihmisenä, elämän rakastajana, että luontoäidin elonkehässä jokainen ihminen on nepotisti ja sitä rataa jonkin sortin rasisti, oli kyseessä mitä rotua tahansa.

Minulla ei ole mitään syytä vihata muita rotuja ja vielä vähemmän olla väkivaltainen. Kansojen kesken omissa maissamme voimme kunnioittaa kaikkia ihonvärejä ja tehdä yhteistyötä, etenkin silloin kun jokainen on herra omalla tontillaan, eli Nigeria nigerialaisille ja Japani japanilaisille. Silloin kun sekoitetaan tahallisesti kansoja monikulttuuri -ja talouskasvu-uskontojen nimissä, selvästi jonkun hyötyen siitä, niin silloin herää LUONNOLLINEN VASTAREAKTIO kenessä vain turvallisuudenhakuisessa ihmisessä (rotuun katsomatta) joka kokee, että nyt asiat ei ole hyvin, tulevaisuus ei ole turvattu, joku viilaa linssistä ja rikollisuus/raiskaustilastot kasvaa, oma kansa voi huonosti, mutta rahaa riittää suuresta valtionvelasta huolimatta muille kuin omalle kansalle.

On jonkin verran tullut nähtyä maailmaakin. New York, tuo kansojen sulatusuuni tuntuu niin kylmältä ja pinnalliselta paikalta, jossa tuntuu kiiltokuvan alla korostuvan ihmisten välinen säälimätön kilpailu ja vahva yksilökeskeisyys. Vaikka paikka kiehtookin allekirjoittanutta tietyllä hulluuden osoituksellaan, niin en sitä samaa Suomeen halua. Jos jotain sieltä pitäisi valita niin tietynlaisen ripauksen yrittelijäisyyttä.

Singaporesta ottaisin yleisen siisteyden ja tiukat roskaamislait, Honkongista ehkä pienen ripauksen talouselämää ja kiinalaisten viisautta ja älyä, Meksikosta hedelmiä ja lämpöä ja Thaimaasta hymyn ja ylpeyden omaan loistavaan kamppailulajiin. Koska itsetuntoni ja kunnioitus suomalaisuutta kohtaan on suuri, niin paljoa näitä kuitenkaan tarvitse, että pitää tuoda koko maailma ihmisineen tänne kyläilemään pysyvästi ja monessa tapauksessa vielä elätettäväksi suomalaisten huono-osaisten lisäksi. Kukaan järkevä ei mene nykyiseen Lontooseen tutustumaan aitoon englantilaisuuteen tai Roomaan syömään kiinalaista pikaruokaa. Aito monikulttuurisuus on sitä, että on kansoja, heimoja ja rotuja heille ominaisissa maantieteellisissä paikoissaan. Se kylmä kansoja sekoittava ”monikultturismi-business” on, vihreiden entisen jäsenen ja kansanedustajan, Eero Paloheimon sanoin (epäsuorasti muokattuna) ”monokulttuuria, jossa kaikki on maitokahvin tapaista harmaata litkua ja brändi-kulutuskulttuurikeskeistä”

Sivuhuomautuksena, kun muutamia vuosia sitten kävin eräässä nationalistisessa rockfestivaalissa New Yorkissa, oli hauska huomata, että sieltä löytyi afroja, aasialaisia, latinoja ja valkoisia. Kaikki ”rasistit” rotuun katsomatta yhdessä juhlimassa! Jokainen heistä oli ylpeä omista juuristaan, se huokui heistä paljon enempi kuin keskiverto valkoisesta. Eli ihmisyydessä on vielä toivoa!

Jos jotain pahaa on rasismissa niin se on sitä, että valkoiset eurooppalaiset, siis se hölmö osa heistä johon itsekkin nuorempana naiviina kuuluin, sotii itseään vastaan ja vihaa siis itseään eli he ovat eräänlaisia etnisiä masokisteja. Tässä siis rasismi, ideologisena lyömäaseena, negatiivisessa mielessä on sitä, että se on synonyymi valkoisen vastaisuudelle. Toki voidaan oikeuttaa itsetuhoisuus, ajatella lapsellisesti, että entisajan eurooppalaisten siirtomaaherrojen ja heidän rikoksien takia meidän pitää kadota ikuisesti, koska olemme etäistä sukua helle. Tähän en missään nimessä suostu! Suostuuko nykypäivän aasialaiset alistumaan tsingis-khanin rikoksien takia tai turkinsukuiset hunnien rikoksien alla?

Keskustelupalstoilla öyhötetään, että Sinimustan Liikkeen edustajat ovat sairaita. Ovatko sitten esi-isämme ja koko ihmisluonto yksi suuri sairastapaus toteuttaessaan luontoaan eli lisääntyy ja haluaa tuleville sukupolville parhaan mahdollisen elämän? Elämän jossa vallitsee kestävän kehityksen kannalta tietyt rajat, tässä tapauksessa valtiolliset rajat, ja niiden tiukka valvonta, ja ihmisoikeuksien rajat, jotka alisteisia ihmisvelvollisuuksille. Toki nämä ideologiset some-lääkärit ja heidän todistelunsa jättää jokainen ajatteleva yksilö omaan arvoonsa: PUOSKARIT, NIITÄHÄN RIITTÄÄ!

Onneksi pääsin kokemaan vielä 80-lukua, jolloin harva edes tiesi mitä rasismi oli. Kumma yhtälö tuntuu olevan kansojen sekoittamisella ja rasismin nousulla, nepotismin voima on valtava! 90-luvun teininä punk-alakulttuuri veti minut mukaansa. Kyseinen alakulttuuri oli omiaan ruokkimaan nuoren ja epävarman ahdasmielisyyttä ja itsevihaa, jossa näennäinen kommunistisvivahteinen kapina oli äärimmäisen sokeaa. Kasvaessani aikuiseksi ja henkisesti vahvemmaksi, onnekseni luontainen vastuullisuudentunto otti vallan ja täten isänmaan -ja luonnonrakkaus sen olennaisena osana. Ihmettelen, että jotkin yksilöt ovat jääneet pysyvästi tuohon lapselliseen umpikujaan…

Hyvä suomalainen, älä välitä eliitin mieliharrastuksesta: kansankiihottamisesta ja paskapuheista. Ole ylpeä ja itsetuntoinen suomalainen niin kuin omalla maalla tulee olla; thaimaalainen Thaimaassa ja suomalainen Suomessa! Haistata sivistyneesti paskat suomalaisuutta vihaaville paskanjauhajille ja liity Sinimustaan Liikkeeseen NYT! Terveisin entinen kommari-punkkari, äärikansainvälisyyskiihkoilija, pasifisti ja nykyään ylpeä nepotisti, syväekologiasta viehättynyt nationalisti ja tuleva SML -eduskuntavaaliehdokas.