Törkeä ryöstö Järvenpäässä – poliisi pyytää kansalaisten apua

21.10.2025 16:44
Poliisi pyytää tietoja näiden miesten henkilöllisyyksistä. Kuva on poliisin julkaisema.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii alaikäiseen 14-vuotiaseen poikaan kohdistunutta törkeää ryöstöä, joka tapahtui Järvenpäässä, Saunakallion koulun hiekkakentällä elokuussa.

Poliisin partio sai tehtävän kohteeseen 16.8. iltapäivällä neljän aikaan. 

– Hiekkakentällä uhria oli uhattu teräaseella kahden toistaiseksi tuntemattoman nuoren toimesta. Uhrilta oli anastettu rahaa, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampsa Aukio.

Poliisi julkaisee 21.10. tiedotteen liitteenä valokuvan, jossa esiintyvän kaksikon henkilöllisyys kiinnostaa poliisia rikoksen selvittämiseksi ja mahdollisten epäiltyjen tavoittamiseksi.

– Pyydämme lähettämään kaikki tiedot ja vihjeet kuvassa näkyvien nuorten henkilöllisyyksien selvittämiseksi poliisin sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi Kaikki vihjeet ja tiedot ovat meille arvokkaita, jatkaa Aukio.

Marko Kristian

Epäselvistä kuvista huolimatta näyttäisi siltä että löytyy jostain ”yksintulleiden lapsukaisten” majoituksesta?

13
