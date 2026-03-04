Törkeässä huumausainerikoksessa epäiltyinä venäläisiä ja ukrainalaisia

Poliisi epäilee kahta venäläismiestä laajamittaisesta marihuanan levittämisestä Kuopiossa vuoden 2025 aikana, alkuvuodesta alkaen. Toiminta paljastui poliisille joulukuussa. Huumausaineiden hankkimisessa venäläisillä epäillään olleen apunaan kaksi ukrainalaista miestä.

Poliisi otti epäillyt venäläismiehet kiinni 11.12.2025 ja teki heidän käytössään olleeseen asuntoon kotietsinnän. Asunnosta takavarikoitiin lähes 1 000 grammaa marihuanaa sekä tuhansia euroja käteistä rahaa.

Esitutkinnassa selvisi, että venäläisillä miehillä on ollut apunaan kaksi ukrainalaista miestä, joiden epäilleen noutaneen useita kiloja marihuanaa Kuopioon myyntiin Helsingistä. Poliisi otti miehet kiinni Kuopiossa 20.12.2025 ja teki kiinnioton yhteydessä koti- ja paikkaetsinnät. Etsinnöissä takavarikoitiin noin 400 grammaa marihuanaa ja yli 17 000 euroa käteistä.

Lisäksi Kuopiossa huumausaineiden jakeluketjussa epäillään olleen mukana kaksi suomalaista mieshenkilöä, joiden tehtävä oli toimia alamyyjinä. Heitä epäillään perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.

Kuopiossa marihuanan hinta katukaupassa noin 20 euroa grammalta. Rikoksista epäillyistä yksi venäläismies on edelleen vangittuna.

Poliisi sai esitutkinnan valmiiksi helmikuussa 2026, ja juttu on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.