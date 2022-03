Törkeästä lapsenraiskauksesta vankeutta ulkomaalaistaustaiselle miehelle

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut 26-vuotiaan Saran Pengchindan 5 vuodeksi 3 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä lapsenraiskauksesta ja seksuaalipalvelujen ostamisen yrityksestä nuorelta.

Pengchinda on pakottanut alaikäisen sukupuoliyhteyteen väkivaltaa käyttäen, sekä käyttäen hyväkseen sitä, että uhri on pelkotilan tai muun avuttoman tilan vuoksi ollut kykenemäätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Pengchinda on myös koskettelemalla tehnyt uhrille seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä.

Pengchinda on kiistänyt syytteen ja väittänyt sukupuoliyhteyden tapahtuneen yhteisymmärryksessä.

5 vuoden 3 kuukauden vankeustuomion lisäksi Pengchinda velvoitettiin korvaamaan uhrille henkisestä kärsimyksestä 12 000 euroa sekä asianosaiskuluista 214,60 euroa. Valtion varoista maksettiin uhrin avustajalle palkkiona 4842,20 euroa, mikä määrä vastaaja velvoitettiin korvaamaan valtiolle. Lisäksi vastaaja velvoitettiin korvaamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 euroa sekä todistelukustannukset 127,20 euroa.