Törkeistä rikoksista epäillyt toimineet ikäihmisten hoiva-alalla

Tamperelaisnainen yhdessä senegalilaismiehensä kanssa tehtailivat muun muassa hoivayrityksensä kautta iäkkäiltä asiakkailtaan tilisiirtoja ja pankkikorttiostoksia satojen tuhansien eurojen arvosta. Pariskunta on epäiltynä törkeistä rahanpesu-, kavallus-, petos-, ja maksuvälinepetosrikoksista, jotka ovat tapahtuneet vuosina 2018-2023.

Toinen uhreista on iäkäs mies, jonka henkilökohtaisena avustajana nainen on toiminut vuosina 2018-2023. Nainen on tehnyt oikeudettomia tilisiirtoja miehen tililtä itselleen ja puolisolleen, nostanut käteistä rahaa, käyttänyt asiakkaan pankkikorttia mm. polttoaineostoihin ja pikaruokaan, sekä ostanut omiin nimiinsä auton. Lisäksi hän on luonut asiakkaansa nimissä pelitilit sekä Veikkaus Oy:lle että PAF:lle ja sijoittanut peleihin rahaa miehen pankkitililtä. Tässä asiassa naista syytetään törkeästä maksuvälinepetoksesta, josta on aiheutunut asiakkaalle noin 51 000 euron menetys.

Useita rikosnimikkeitä iäkkään naisen varojen käytön johdosta – vanhuksen perintökin vietiin

Naista syytetään törkeästä petoksesta, koska hän on laatinut ja toimittanut pankin maksupalveluun perusteettomia laskuja iäkkään naisen tililtä siirrettäväksi sekä itselleen, että puolisonsa hoivayrityksen tilille. Itselleen hän on siirtänyt suoraan 13 000 euroa ja toiminimi Hariel52:lle 30 443 euroa.

Saman asiakkaan kohdalla syyte on tullut naiselle myös törkeästä maksuvälinepetoksesta, koska hän on käyttänyt ilman lupaa asiakkaansa pankkikorttia usean vuoden ajan yhteensä yli 100 000 eurolla.

Iäkkään naisen poika on kuollut 2020, minkä jälkeen pojan rahavarat ja muu omaisuus on siirtynyt hänelle. Tämän jälkeen syytteessä törkeästä kavalluksesta oleva nainen on saanut valtakirjan pojan kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseen ja tehnyt rahasiirtoja muun muassa itselleen, puolisolleen ja puolison hoivayritykselle yhteensä yli 250 000 euroa.

Naisen senegalilainen puoliso on syytteessä törkeästä rahanpesusta yhteisvastuullisesti naisen kanssa. Mies on vastaanottanut puolisonsa siirtämiä rahoja sekä henkilökohtaiselle että yrityksensä tilille yhteensä lähes 72 000 euroa, käyttänyt varoja sekä siirtänyt niitä edelleen mm. Senegaliin. Mies on vastannut, ettei ollut tietoinen miten hänen tililleen tulleet rahat oli hankittu.

Syyttäjä on vaatinut viime viikon kaksipäiväisessä käräjäoikeuden istunnossa Tampereella naiselle ehdotonta vankeutta noin 2 vuotta 2 kuukautta ja miehelle ehdollista vankeutta noin 10 kuukautta.

Epäiltynä rahanpesusta on myös kaksi muuta naista, koska he ovat saaneet tililleen muutamia tuhansia euroja korvauksena hoito- ja avustustyöstä vuosina 2020-2022.