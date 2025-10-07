Torstain äänestys ei kaada Von der Leyeniä – mutta paljastaa EU:n rakoilevan ytimen

Torstain epäluottamusäänestys ei kaada komission johtajaa, mutta paljastaa sen, mitä von der Leyen ei sano ääneen: Euroopan kriisi ei tule idästä, vaan se kumpuaa sisältäpäin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen palasi maanantaina Euroopan parlamenttiin puolustamaan mandaattiaan kiistanalaisessa keskustelussa, joka paljasti entistä syvempiä jakolinjoja EU:n poliittisessa johdossa. Kolme päivää ennen torstain kaksoisluottamusäänestystä Strasbourgin ilmapiiri oli väsynyt, turhautunut ja epäluuloinen.

Sekä oikeistolainen Patriots for Europe -ryhmä että vasemmiston edustajat esittivät epäluottamuslauselmat, vaikkakin niiden läpimenoa ei odoteta. Lausumat heijastavat kasvavaa tyytymättömyyttä von der Leyenin johtamiseen ja EU-projektin halvaantunutta tilaa.

Von der Leyen toisti puheessaan tuttuja teemoja: yhtenäisyyttä, kestävyyttä ja Venäjän jatkuvaa uhkaa. ”Eurooppaa koetellaan – idästä ja sisältäpäin”, hän totesi. ”Vihollisemme pyrkivät hyödyntämään jakautuneisuuttamme. Meidän vastauksemme on oltava yhtenäisyys.”

Samalla hän sivuutti täysin sen, että komissio itse pyrkii kiertämään jäsenmaiden, kuten Unkarin, veto-oikeuksia EU:n perussopimuksiin – mikä herättää kysymyksiä parlamentin käytävillä vallitsevasta kaksinaismoralismista.

Patrioottien johtaja, ranskalainen europarlamentaarikko Jordan Bardella, syytti von der Leyeniä Euroopan taloudellisten ja sosiaalisten peruspilareiden hylkäämisestä. ”Olette allekirjoittaneet Euroopan kaupallisen antautumisen. Olette hylänneet viljelijämme, kuristaneet teollisuutemme ja tehneet unionista byrokratian maailmanmestarin. Teidän syrjäyttämisenne ei tuhoa Eurooppaa – se pelastaa sen.”

Vasemmiston Manon Aubry puolestaan syytti von der Leyeniä ”pelkurimaisesta myötäilystä Gazan kansanmurhassa” ja Euroopan alistamisesta Donald Trumpin ja monikansallisten yhtiöiden etujen alle. Hänen puheensa siirtyi nopeasti ideologiselle tasolle – puolustamaan aborttioikeuksia, LGBT-yhteisöä ja ilmastoaktivismia – jyrkässä kontrastissa patrioottien suvereniteettia ja käytännön hallintoa korostavaan linjaan.

Von der Leyen kuunteli tyynesti ja toisti jälleen vetoomuksensa yhtenäisyyden puolesta. ”Vihollisemme tarkkailevat meitä. Vahvin viesti, jonka voimme lähettää, on Eurooppa, joka seisoo yhdessä ja toimii yhdessä.”

Mutta jopa hänen omassa leirissään innostus oli vähäistä. Kiusallisimmaksi hetkeksi nousi, kun Euroopan kansanpuolueen johtaja Manfred Weber puolusti von der Leyeniä. Hän kutsui epäluottamuslauselmia ”propagandaksi” ja pilkkasi oppositiota. ”Ehkä teidän pitäisi perustaa uusi ryhmä – nimeltään Me Olemme Vastaan”, hän heitti, aiheuttaen hämmästyneitä mutinoita salissa.

Sosialistien johtaja Iratxe García Pérez torjui lauselmat, mutta etääntyi samalla komission puheenjohtajasta. ”Emme voi sallia halvaantunutta Eurooppaa, kun Putin kiristää sotaa ja Trump käy kauppasotaa työntekijöitämme vastaan.”

Vihreät suhtautuivat tukensa antamiseen yhtä varauksellisesti. Terry Reintke syytti von der Leyeniä suunnan menettämisestä ja komission ”yksinkertaistamisohjelman” muuttamisesta ”päättömäksi sääntelyn purkamiseksi”, mutta totesi, ettei hänen syrjäyttämisensä ratkaisisi mitään.

Keskustelun päätteeksi tunnelma oli alistunut. Kukaan ei varsinaisesti puolustanut von der Leyeniä poliittisin perustein, mutta harva uskalsi kuvitella vaihtoehtoa. Torstain äänestys tuskin päättää hänen kautensa, mutta poliittinen viesti on selvä: EU:n perustukset rakoilevat – ei Venäjän painostuksesta, vaan omien ristiriitojensa painosta. Johtava eliitti vaikuttaa olevan enemmän huolissaan omasta vallastaan kuin Euroopan tulevaisuudesta.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: