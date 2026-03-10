TPS pyytää anteeksi Sofia Virran kolumnia

Vihreiden puheenjohtaja ja TPS:n hallituksen jäsen Sofia Virta jakoi Facebook-tilillään kolumnin, jossa hän kritisoi Veli-Matti Savinaista kovin sanoin.

Veli-Matti Savinainen kieltäytyi käyttämästä pride-teemaista pelipaitaa viime lauantaisessa With Pride from Turku -teemaottelussa, jonka jälkeen hyökkääjä joutui rajun maalituskampanjan kohteeksi.

Vihreiden puheenjohtaja ja TPS:n hallituksen jäsen Sofia Virta jakoi myöhemmin sosiaalisessa mediassa Jatkoajan kolumnin, missä Savinaista arvosteltiin kovin sanoin. Virta kehotti seuraajiaan lukemaan kyseisen kolumnin, jonka poisti myöhemmin.

TPS pyysi Savinaiselta anteeksi – Virran erottamista hallituksesta vaaditaan

TPS reagoi Virran toimintaan ja teki selväksi, että hän toimi väärin.

– Yksi hallituksemme jäsen jakoi sosiaalisessa mediassa kolumnin, joka kohdisti kritiikkiä yhtä pelaajaamme kohtaan. Hallituksen jäsenten tehtävä on tukea joukkuetta ja sen pelaajia — ei asettaa heitä julkisen kritiikin kohteeksi omalla toiminnallaan. Haluamme pyytää anteeksi Veli-Matti Savinaiselta ja koko joukkueeltamme. Yksikään pelaajamme ei ansaitse joutua tilanteeseen, jossa oma organisaatio näyttää kääntyvän häntä vastaan, seura kirjoittaa tiedotteessaan.

Somepäivitys täyttyi nopeasti kommenteista, missä vaadittiin Virtaa eroamaan TPS:n hallituksesta.

– Ei riitä. Sitten kun Sofia Virta on erotettu ja tällainen poliittisen tahon kanssa tehtävä pelleily loppuu, voidaan anteeksipyyntö katsoa riittäväksi. Sofia Virta ei voi jatkaa teidän hallituksessa.

