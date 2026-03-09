TPS:n Savinainen ei pukeutunut pelissä sateenkaaripaitaan – Setan Mikkonen ei olisi antanut peliaikaa

Lauantaina pelattiin Turussa jääkiekon SM-liigaottelu TPS:n ja Tampereen Ilveksen välillä teemalla ”With Pride from Turku”, jossa turkulaisseura pelasi pelipaidoilla, joissa oli sekä seuran logo että paidan hartiat olivat koristeltu sateenkaaren värein. TPS:n hyökkääjä Veli-Matti Savinainen ei pukenut päälleen pridepaitaa.

Savinainen kommentoi pelin jälkeen somessa, että hänen työnsä on pelata jääkiekkoa ja keskittyä siihen. Hän kertoi arvostavansa seuran tekemää työtä tasa-arvon eteen, mutta totesi että jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja vakaumukseen.

”Kunnioitan kaikkia ihmisiä ja uskon siihen, että jokaista pitää kohdella tasavertaisesti. Minulle kyse on ennen kaikkea siitä, että en koe Pride-ideologiaa sellaisena asiana, jota haluan henkilökohtaisesti edustaa”, Savinainen kirjoitti Instagramissa.

Lainsäädäntö estää seuraa ja työnantajaa pakottamasta

Savinaisen kieltäytyminen aiheutti kritiikkiä Turun seudun Setassa, jonka puheenjohtaja Kirsi Mikkonen julkaisi Facebookissa kannanoton, jonka mukaan TPS olisi voinut olla peluuttamatta Savinaista, koska tämä toimi pelin teeman vastaisesti.

Mikkonen on kutsunut Savinaisen kanssaan keskustelemaan kasvokkain, koska haluaa kysyä Savinaiselta mitä pride-lippu hänelle edustaa ja mikä siinä on sellaista, jonka takana hän ei voi seistä.

Myöhemmin Mikkonen on korjannut Facebook-tekstiään, koska Suomen lainsäädännön mukaan TPS seurana ja työnantajana ei ole voinut toimia toisin. Jos he olisivat kieltäneet Savinaista pelaamasta, he olisivat syrjineet häntä. Mikkonen kysyy, onko lainsäädäntö väärässä.