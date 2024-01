Traktorit vierailivat hallituksen puoluetoimistoilla

Maanviljelijöiden protesti on palannut. Perjantai-aamuna maanviljelijät vierailivat traktoriensa kanssa SPD:n, vihreiden ja FDP:n puoluetoimistoissa. He liikkuivat myös muualla.

Maanviljelijöiden veronkorotuksia vastustava protesti ei näytä laantumisen merkkejä. Lukuisat maanviljelijät olivat liikkeellä perjantaina Berliiniin mielenosoituksessa etelästä, idästä ja lännestä. Aamupäivällä he suuntasivat ensin SPD:n, vihreiden ja FDP:n puoluetoimistoille ilmaisemaan tyytymättömyytensä. Siellä he järjestivät mielenosoituksia.

Maanviljelijöiden protestit tekevät paluuta myös muissa osavaltioissa. Rostockissa järjestettiin traktorimielenosoitus. Ala-Saksin osavaltiossa maanviljelijät järjestivät ”siltapäivän”, jonka aikana he osoittivat mieltään ylikulkusilloilla.

Perjantaina puoliltapäivin pääkaupungissa ajoneuvot yhdistyivät tunnuslauseen ”Liika on liikaa!” alla yhteiseen marssiin hallituksen piiriin. He vaativat, että maatalousdieselin suunniteltuja veronkorotuksia ei hyväksytä. Saksan liittopäivien on määrä äänestää asiasta ensi viikolla. Toistaiseksi hallituspuolueet ovat ilmoittaneet pitävänsä kiinni suunnitelmasta.

Traktoreilla läpi vaatimuksia

Tällä kertaa traktoriparaatin pääkaupungissa järjestivät pääasiassa Berliinin alueen maanviljelijät. Brandenburgin maanviljelijäyhdistys kutsui koolle. Jopa 150 traktorin oli määrä tukkia puolueen päämaja sekä Friedrichstrassen ja Wilhelmstrassen alue Berlin-Mitteessä.

”Liittovaltiotasolla meidän on palattava takaisin alkuun, eli maatalousdiesel-keskustelua edeltävään tilanteeseen”, sanoi osavaltion maanviljelijäyhdistyksen puheenjohtaja Henrik Wendorff. ”Aiemmat maatalouspolitiikan epäonnistumiset on korjattava, ennen kuin voimme puhua maatalousdieselin tulevaisuudesta.” Hallitukselta odotetaan vihdoin ”konkreettista vuoropuhelutarjousta”.

Lähde: Junge Freiheit