”Trans-mies” synnytti lapsen ja häntä kutsuttiin äidiksi – teki valituksen yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Nyköpingin sairaalassa synnyttänyt nainen, joka luulee olevansa mies, on nyt tehnyt valituksen sairaalasta Ruotsin yhdenvertaisuusvaltuutetulle (DO). Tämä tapahtui sen jälkeen, kun nainen huomasi potilastiedoissaan lukevan, että hänet oli merkitty äidiksi.

Viime viikolla Ruotsin radion artikkeli ”transmiehestä” levisi laajalti ruotsalaisessa sosiaalisessa mediassa.

Tapaus koskee naista, joka oli hakenut potilastietonsa Nyköpingin sairaalasta ja huomannut, että synnytystiedoissa luki ”Äidin jälkihoito” ja ”Äitiysportti”.

Tämä häiritsi naista niin paljon, että hän teki 12. toukokuuta valituksen Ruotsin yhdenvertaisuusvaltuutetulle (DO).

Naisen mukaan terveydenhuolto jätti huomiotta hänen pyyntönsä, että häntä kutsuttaisiin miespronomineilla.

Sairaanhoitopiiri on ollut tiukka sen suhteen, että äiti on äiti

Marie Bennermo on alueen potilasturvallisuuspäällikkö, ja hänen mielestään terveydenhuoltojärjestelmä ei ole pysynyt uusien muutosten mukana.

”Meidän on oltava avoimia muutoksille, joita yhteiskunta käy läpi. Saatamme olla jumissa ajatuksessa, että äiti on äiti ja isä on isä. Siksi on tärkeää ottaa opiksi tällaisista tapauksista”, Brennermo sanoo Södermanlands Nyheterille.

Ruotsissa siis puhaltavat uudet monimuotoisuuden tuulet ja jatkossa ”synnyttävä mies” merkitään isäksi.

Lähde: Samnytt