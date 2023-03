Trans Radical Activist Network -järjestön mielenosoittajat poseeranneet rynnäkkökivääreiden kanssa Twitterissä – väkivaltaa lietsovia uhkausviestejä ennen Nashvillen kouluammuskelua

Trans Radical Activist Network -järjestö brändäsi uudelleen mielenosoituksen ennen Nashvillen kouluampumista ”näkyvyyden päivästä” ”kostonpäiväksi”.

Jotkut sosiaalisen median käyttäjät näyttävät kuitenkin vieneen mielenosoituksen uudelle tasolle ja ovat poseeranneet voimakkaiden tuliaseiden kanssa, jotka on julkaistu hashtagilla Twitterissä.

Twitter on sittemmin poistanut yli 5 000 viestiä, joissa on käytetty 1. huhtikuuta järjestettävän tapahtuman ilmoituksia.

Huolimatta siitä, että transsukupuolinen ampuja tappoi kolme lasta ja kolme opettajaa yksityisessä kristillisessä koulussa Nashvillessä, aktivistit keräävät edelleen joukkoja protestoimaan ”Transsukupuolisten kostonpäivää” -mielenosoitusta varten – kuukausia sen jälkeen, kun he ovat keränneet rahaa ampumakoulutukseen.

Transsukupuolinen ampuja Audrey Hale avasi tulen Nashvillessä sijaitsevassa Covenant Schoolissa maanantaina kello 10.30. Hän surmasi 9-vuotiaat Hallie Scruggsin, William Kinneyn ja Evelyn Dieckhausin kouluun kohdistamassaan verisessä hyökkäyksessä.

Poliittisten jännitteiden kiristyminen eri puolilla maata on lisääntynyt. Arizonan demokraattisen kuvernöörin lehdistösihteeri julkaisi uhkailevan twiitin ”transfobisten ihmisten tappamisesta”, ja siitä huolimatta Trans Radical Activist Network (TRAN) on järjestämässä mielenosoitustaan Washingtonissa 1. huhtikuuta.

Tämän järjestön Virginiassa toimiva paikallisosasto järjesti Richmondissa ”tanssijuhlien varainkeruutilaisuuden”, jonka tarkoituksena oli ”tukea ampuma-ase- ja itsepuolustuskoulutusta Virginian transihmisille” 7. maaliskuuta, ennen joukkoampumista.

Järjestö on lausunnoissaan pyrkinyt ottamaan etäisyyttä kouluampuja Haleen ja hänen tekoihinsa, sekä muuttanut mielenosoituksen nimen ennen raakaa joukkomurhaa.

Ensi lauantaina järjestettävän mielenosoituksen piti alun perin olla nimeltään ”näkyvyyden päivä”, mutta se nimettiin ennen ampumista uudelleen ”kostonpäiväksi”, koska se tarkoittaa ”taistelua raivokkaasti vastaan” – vaikka ryhmä kiirehti ilmoittamaan, etteivät he ”rohkaise tai edistä väkivaltaa”, kun DailyMail otti heihin yhteyttä.

Yksi aktivisti, joka käytti hashtagia sittemmin jäädytetyllä tilillä, poseerasi rynnäkkökiväärin kanssa ja uhkasi ”tappaa kaikki cuck-kristityt”.

Eräs toinen aktivisti näyttää kuitenkin vieneen tämän liikkeen seuraavalle tasolle lähettämällä videoviestin raskaasti aseistautuneesta henkilöstä rynnäkkökiväärin kanssa ja uhkaamalla ”tappaa cuck-kristityt”.

Twitter on poistanut twiittejä, joita voidaan pitää uhkaavina tai joissa on mukana aseita, jotka liittyvät ”#TransDayofVengeance”-hashtag-twiitteihin. On kuitenkin epäselvää, kuinka monet näistä viesteistä sisälsivät myös muita aseiden kanssa poseeraavia henkilöitä, sillä nämä twiitit on sittemmin poistettu.

Twitterin luottamuksesta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Ella Irwin kirjoitti, että yhtiö poisti yli 5 000 twiittiä, jotka sisälsivät kyseisen tapahtuman ilmoituksen.

Hän sanoi: ”Emme tue twiittejä, jotka yllyttävät väkivaltaan, riippumatta siitä, kuka ne lähettää. ’Kostonpäivä’ ei tarkoita rauhanomaista protestia. Rauhanomaisten mielenosoitusten järjestäminen tai tukeminen on hyväksyttävää.”

Kaksi muuta trans-aktivistia on sittemmin julkaissut kuvamateriaalia ja valokuvia itsestään kiväärien kanssa, jotka näyttävät olevan suora vastaus Nashvillen ammuskeluun.

Toinen trans-aktivisti sanoo käyttävänsä asetta ”suojeluun” heitä vastaan kohdistuvia ”transfobioita” vastaan.

Kayla Denker, joka kuvailee itseään ”kommunistiksi, arkeologiksi ja kirjailijaksi”, postasi videon itsestään aseensa kanssa Nashvillen välikohtauksen jälkeen. Vaikka hän sanoo, että ”trans-ihmisten kannustaminen aseistautumiseen ei ole minkäänlainen ratkaisu kohtaamaamme ’kansanmurhaan'”. Hän on sittemmin rajannut twiittiensä näkyvyyden.

”Transsukupuolisen” kouluampuja Audrey Halen LinkedIn-profiilin mukaan ”hän oli nyt mies ja käytti nimeä Aiden”.

Video Audrey Halen valmistujaisjuhlasta:

Lähde: DailyMail

