”Translasten hoidossa” Yhdysvallat on poikkeus länsimaissa

Yhdysvallat on länsimaiden joukossa poikkeus, joka tarjoaa transsukupuolisiksi identifioituville lapsille kehoa muuttavia lääkkeitä ja leikkauksia, vaikka tiedeyhteisö on yhä enemmän huolissaan tällaisten hoitojen tuloksista.

Monien demokraattipoliitikkojen ”translasten sukupuolta vahvistavana hoitona” kuvaamat murrosikää estävät lääkkeet ja sukupuolenvaihdosleikkaukset varhaisessa vaiheessa eivät todennäköisesti vähennä psykologista ahdistusta. Niillä voi olla myös pitkäaikaisia ja peruuttamattomia seurauksia, joita lapset eivät voi ottaa huomioon päätöksenteossaan nuorella iällä.

Wall Street Journal kertoi asiasta maanantaina:

Yhdysvallat on muodostumassa poikkeavaksi monien länsimaiden joukossa siinä, miten sen kansalliset hoitolaitokset kohtelevat lapsia, jotka kärsivät sukupuoli-identiteetistä johtuvasta ahdistuksesta.

Yhdysvaltain terveydenhuoltoala on vuosien ajan puolustanut tiukasti alaikäisille ”transsukupuolisille” suunnattuja lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten murrosiän estolääkkeitä, jotka tukahduttavat murrosiän fyysisiä muutoksia, jotta he voisivat ”hoitaa sukupuolestaan ahdistuneita lapsia”.

Eurooppalainen lääketieteellinen yhteisö sen sijaan suhtautuu epäilevästi tähän lähestymistapaan. Viisi maata – Iso-Britannia, Ruotsi, Suomi, Norja ja Ranska – ovat sallineet nämä hoidot vuosia, mutta nyt ne kehottavat varovaisuuteen niiden käytössä alaikäisten kohdalla ja korostavat, ettei ole näyttöä siitä, että hyödyt olisivat riskejä suuremmat. Tässä kuussa Ison-Britannian julkisin varoin rahoitettu kansallinen terveyspalvelu rajoitti murrosiän estolääkkeiden käytön kliinisiin tutkimuksiin, jolloin lääkkeet ovat useimpien lasten ulottumattomissa.

Muun muassa Valkoinen talo on hyökännyt republikaanien pyrkimyksiä vastaan rajoittaa lääkkeiden ja leikkausten käyttöä ”translapsille”. Kaliforniasta ja New Yorkista on tullut ”turvapaikkavaltioita”, joihin ”translapset” matkustavat hakeakseen tällaisia hoitoja.

Presidentti Joe Biden sanoi aiemmin tässä kuussa Ison-Britannian pääministerin Rishi Sunakin läsnä ollessa:

”Meillä on joitakin hysteerikkoja ja ennakkoluuloisia ihmisiä, jotka ovat mukana kaikessa siinä, mitä näette tapahtuvan ympäri maata. Pelkoon vetoaminen on täysin perusteeton vetoomus. Inhottavaa.”

”On väärin, että – että ihminen voi mennä aamulla naimisiin Yhdysvalloissa ja saada iltapäivällä potkut työnantajaltaan, koska hän on homo.”

”On väärin, että äärioikeistolaiset (republikaanien) virkamiehet ajavat vihamielisiä lakiesityksiä, jotka kohdistuvat transsukupuolisiin lapsiin, pelottelevat perheitä ja kriminalisoivat lääkäreitä. Nämä ovat MEIDÄN lapsiamme. Nämä ovat meidän lähimmäisiämme. Se on julmaa ja sydämetöntä.”

Vain muutamaa päivää myöhemmin Iso-Britannia rajoitti ”translasten” hoitoja – tätä tosiasiaa Valkoisen talon oli vaikea selittää.

