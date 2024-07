”Transnaiseksi” identifioitunut mies haastoi McDonald’sin oikeuteen, kun häneltä evättiin pääsy naisten pukuhuoneeseen

Berliinissä asuva transsukupuolinen mieshenkilö ja entinen drag queen käy parhaillaan oikeudenkäyntiä McDonald’sia vastaan väitettyään, että häneltä evättiin pääsy naispuolisille työntekijöille tarkoitettuun pukuhuoneeseen.

Kylie Divon, 27, joka tunnetaan myös nimellä Keil Li, hakee rahallista korvausta ”syrjinnästä” sen jälkeen, kun musliminainen ja kollega käski häntä poistumaan naisten pukuhuoneesta vedoten hänen miespuolisiin sukuelimiinsä.

Libyasta kotoisin oleva Divon on asunut Saksassa viimeiset seitsemän vuotta, ja hän aloitti työt Berliinin päärautatieasemalla sijaitsevassa McDonald’sissa neljä vuotta sitten.

Ennen tapausta Divon oli esiintynyt viikonloppuisin SchwuZ Queer Clubissa drag-esityksissä. Vuonna 2020 Divon kertoi työnantajalleen, että hän halusi, että häntä puhutellaan ”Kylieksi” työskennellessään. Vuonna 2023 hän pyysi, että hän saisi jatkossa käyttää naisten työasua ja totesi olevansa ”tästä lähtien nainen”.

Oikeudenkäynnin aikana tällä viikolla McDonald’sin asianajaja kuitenkin kertoi berliiniläisessä tuomioistuimessa, että Divon ei ollut koskaan ilmoittanut työnjohdolle uudesta henkilöllisyydestään.

Tuomioistuin kuuli, että Divon käytti viiden kuukauden ajan naisten pukuhuonetta, kunnes joulukuussa eräs työntekijätoveri, joka tunnistautui vain nimellä M, pyysi häntä poistumaan ja välttämään naisten pukuhuoneen käyttöä jatkossa.

Divonin ja McDonald’sin johdon välisessä sovittelumenettelyssä molemmat osapuolet kieltäytyivät pääsemästä sopimukseen. Yritys tarjosi kantajalle kolmen kuukauden 8 000 euron suuruista erorahaa, koska hän oli joulukuussa sattuneen tapauksen jälkeen jatkuvasti lakannut tulemasta töihin. Divon oli jäänyt sairauslomalle ja väitti joutuneensa niin vakavan ”kiusaamisen” uhriksi, että hän ”joutui jopa käyttämään unilääkkeitä”.

Divon kuitenkin vaatii, että hän haluaa jatkaa työskentelyä toimipisteessä, jossa hän on edelleen töissä, ja käyttää naisten pukuhuonetta. Koska Divon väittää nyt joutuneensa syrjinnän uhriksi, McDonald’s on peruuttanut sovintotarjouksen ja todennut, että syrjintää koskevat väitteet olivat ”asianomistajan itsensä esittämiä vääriä väitteitä”.

Yhtiö väitti puolustuksessaan, että esimiehet eivät olleet tehneet syrjiviä lausuntoja, vaan olivat pyrkineet keskustelemaan Divonin kanssa useaan otteeseen. Tässä yhteydessä maksu olisi osoitus syyllisyyden myöntämisestä, McDonald’sin asianajajat perustelivat.

Kesäkuun 24. päivänä, päivää ennen kuin tapausta oli määrä käsitellä ensimmäisen kerran Berliinin työtuomioistuimessa, queer-lehti Siegessaeule julkaisi Divonin myötämielisen haastattelun. Divonin mukaan kollega, joka pyysi häntä poistumaan naisten pukuhuoneesta, oli musliminainen. Nainen kertoi hänelle, että hänet ”biologisesti nähdään miehenä” – lausunto, jota hän väittää syrjiväksi.

Haastattelussa Divon paljasti, että McDonald’sin asianajajien kanssa käydyissä keskusteluissa hän yritti ”selittää” asianajajille, että naiset eivät ole ”todellisia”.

”Yritin jopa selittää, mitä nainen on: naiseuteen sisältyy ja tarkoittaa trans*- ja cis-naisia, kaikkia naisten erilaisia lajityyppejä”, Divon sanoi. ”Ei ole mitään ” vähäisempää” tai ”todellista”’ naislajia. He eivät vieläkään ymmärtäneet tätä.”

”Menen takaisin naisten pukuhuoneeseen. Mutta toivon, että McDonald’s on oppinut. Muuten, ei ole vain miehiä ja naisia, vaan myös ei-binäärisiä ihmisiä tai muita eri sukupuolia. Unisex-pukeutuminen olisi parasta”, hän lisäsi.

Divonin asianajaja Leonie Thum sanoi oikeudenkäynnin aikana: ”Euroopan lainsäädännön mukaan transnainen on nainen, ja häntä on kohdeltava sellaisena.” Thum syytti McDonald’sia myös huolenpitovelvollisuuden rikkomisesta ja väitti, että ”esimiehet pitäisi kouluttaa asianmukaisesti, jotta he eivät käyttäytyisi syrjivästi”.

McDonald’sin edustaja Monika Zehetmair kiisti väitteen ja totesi, että ”muut työntekijät tuntevat itsensä häirityiksi”, ja korosti Divonin läsnäolosta pukuhuoneessa valittaneen naisen muslimitaustaa.

Divon vaatii rahallista korvausta ja muodollista anteeksipyyntöä. ”Haen oikeudessa korvauksia – rangaistuksen pitäisi myös auttaa McDonald’sia lopettamaan tällaiset syrjivät käytännöt”, hän sanoi Bildille.

McDonald’sin tiedottaja kertoi uutistoimistolle: ”Ravintolan johto yritti vastata tarpeisiin ja ehdotti erilaisia ratkaisuja – kuten oman lukittavan pukuhuoneen käyttöä. Tämä kuitenkin hylättiin.”

Divon, joka on väittänyt keksineensä sukunimensä ”diivan” ja ”divaanin” välimuodoksi, mainostaa itseään aktiivisesti sosiaalisen median alustoilla. Kummallista kyllä, päivää ennen oikeudenkäyntiään Divon julkaisi musiikkivideon, jossa hän esiintyi itse, ilmeisenä yrityksenä hyödyntää uutisia hänen oikeusjutustaan.

Maaliskuun 9. päivänä Divon valitti Instagramissa kokemuksestaan naistenpäivän mielenosoituksessa, jota vietetään kansainvälisesti 8. toukokuuta. ”Kadulla oli naisia kylttien kanssa, ja minä vain kävelin ja tunsin oloni hyväksi… Voi luoja, tänään on meidän päivämme, mahtavaa! Kun tuntee olonsa hyväksi, on onnellinen ja kaunis, kävelee hymy huulillaan”, hän riemuitsi.

Lähde: Reduxx