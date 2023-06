Transnaiseksi identifioituva ”Norah” pidätettiin oman isänsä murhasta epäiltynä

Poliisi ja ensihoitajat saapuivat vain minuuttien jälkeen ilmoituksesta paikalle, mutta oli jo liian myöhäistä.

“Norah”, oikealta nimeltään Michael Aaron Horwitz, 36, pidätettiin kesäkuun 3. päivä epäiltynä oman isänsä, Dr. Abbey Horwitz, 68, murhasta. Teko tapahtui uhrin kotona Virginia Beach’illä lauantaina.

Teko saatiin selville, kun poliisi vastaanotti ilmoituksen tekoaamuna klo: 8.54 arvostetulta Birdneck Pointin alueelta. Poliisien saavuttua paikalle he löysivät uhrin pahoin haavoittuneena. Uhria oli puukotettu useita kertoja. Ensihoitajat totesivat Dr. Abbey Horwitz kuolleeksi klo: 9.13.

Michael “Norah” Horwitz pidätettiin ja häntä syytetään 2. asteen murhasta ja pahoinpitelystä. Häntä pidetään Virginia Beach’in vankilassa. Häntä tarkkaillaan mahdollisen itsemurhayrityksen varalta.

Teon motiivi on vielä toistaiseksi epäselvä.

Uhri oli mm. arvostettu hammaslääkäri ja Juutalaisliiton puheenjohtaja

Dr. Abbey Horwitz oli kuollessaan 68-vuotias mies. Hän oli naimisissa vaimonsa Brendan kanssa ja heillä on 3 yhteistä lasta: Michael, Shayna ja Jonathan. Dr. Abbey toimi hammaslääkärinä sekä yhdessä vaimonsa Brendan kanssa aktiivisina jäseninä paikallisessa juutalaisyhteisössä.

Naapurit ovat kertoneet haastatteluissa eri medioille, millainen Dr. Abbey oli heidän mielestään. Monet kuvailivat häntä “ upeaksi mieheksi” ja he viettivät selkeästi paljon aikaa perheensä kanssa. Eräs naapuri kertoo tavanneensa muut Horwitzin perheestä, muttei koskaan “Norahia”. Hän ei kuitenkaan koskaan osannut epäillä, että mitään olisi vialla.

Michael “Norah” Horwitzia kuultiin ensimmäisen kerran oikeudessa 5. kesäkuuta 2023. Tuomari pyysi epäiltyä nimittämään asianajajansa, mutta syytetty vaati saada tavata ensin perheensä. Takuuneuvottelun oli määrä olla tiistaina 6. kesäkuuta.

Kuka on Michael “Norah” Horwitz?

Ennen transitioitumistaan Michael toimi mm. Draq queeninä ja hän on kirjoittanut ja julkaissut ainakin 2 pokkaria: “ The diary of Menorah Horwitz” ja “ Miss U.S. of Heya”. Amazon.co.uk sivulla, missä hänen kirjojaan on myyty lukee hänen kirjastaan seuraavasti: “Michael Horwitz, ujo 29-vuotias homoseksuaali kuvittaja, Yhdistää juutalaisuuden ja rakkauden dragkulttuuria kohtaan, kun hänestä tulee Menorah, Portlandin kaupungin vaikuttavin Anne Frank-imitaattori.”

