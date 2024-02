Transnaiset ja vauvojen rintaruokinta

Vastasyntyneiden käyttäminen ideologisina koekaniineina on moraalisesti vastenmielistä, ja se on lopetettava.

Valurautaiset vakaumukset ovat hiukan ruostuneet woke-aikakaudella, ja viimeisten 200 000 vuoden kollektiivisesta inhimillisestä viisaudesta on jäljellä enää vähän jäänteitä. Kuitenkin yksi asia, jota ei varmankaan vielä löytynyt kovinkaan monen vuoden 2024 bingo-lapulta, oli sen väittämän kieltäminen, että äidit ovat ehkä hieman paremmin varustautuneita imettämään kuin isät.

”Miehen rinta”, ei ”naisen rinta”, näyttää nyt olevan paras vaihtoehto, sanovat Sussexin yliopiston sairaaloiden NHS Trustin (USHT) nerot, joiden kampanjoijille vuotaneessa sisäisessä muistiossa väitetään, että ”transnaisten” (miesten) lääkekoktailin jälkeen tuottama ”maito” on ”verrattavissa (äitien) tuottamaan maitoon vauvan syntymän jälkeen”.

Jotta miehet voisivat ”rintaruokkia” (termi, jota kyseinen säätiö muuten käytti ensimmäisenä), on suoritettava pitkä hormonihoitoprosessi. Ensin progestiinin avulla kehitetään tarvittavat maidontuotantoa edistävät rauhaset, minkä jälkeen ”käynnistetty imetys” saavutetaan voimakkailla lääkkeillä, kuten domperidonilla (tunnetaan myös tuotenimellä Motilium), jota valmistaja itse (Janssen) ei suosittele vauvan sydämeen kohdistuvien mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi.

Puolustaakseen melko epäsovinnaista lähestymistapaansa äitiyteen USHT vetoaa todisteena viiteen tieteelliseen julkaisuun ja Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeisiin, joiden mukaan ”ihmismaito” on parempi kuin äidinmaidonkorvike, mutta ei ota huomioon sitä melko ilmeistä tosiasiaa, että ihmismaitoa on perinteisesti enemmän naisilla. Siitä huolimatta NHS:n lausunto on varmasti satiiria, ei tiedettä. ”Miestissi-ruokinta” ei tarkoita rintaruokintaa, ”vertailukelpoinen” ei tarkoita identtistä, ja ”transnaiset” eivät ole naisia eikä äitejä, vaikka kuinka väkisin haluttaisiinkin ottaa heidät mukaan – he eivät kuitenkaan ole äitejä.

Mutta poiketaan hetki aiheesta. Ensinnäkin, onko totta, että ”transnaisten” lääkkeillä tuotettu maito on yhtä terveellistä vauvoille kuin äitien tuottama maito? Tuskin, ja sitä pitäisi jokaisen epäillä. Ei ole tietenkään poissuljettua, etteikö tiede pystyisi toistamaan esimerkiksi ternimaidon ravitsemuksellisia etuja. USHT on ilmeisen ideologinen, eikä se näin ollen lähesty asiaa millään tieteellistä lähestymistapaa muistuttavalla tavalla.

Esimerkiksi tästä äidinmaidon pilaantuneesta versiosta ei ole saatavilla pitkän aikavälin tietoja, mikä on olennaista, jotta voidaan arvioida tällaisten hoitojen mahdollisten sivuvaikutusten todennäköisyyttä. Asiantuntijoiden mukaan ”aiheesta on julkaistu hyvin vähän julkaisuja, eikä valtaosassa ole tarkasteltu, mitä itse maidossa on”. Lisäksi lääketieteen ammattilaiset ovat huomauttaneet, että indusoidun imetyksen tuloksena syntyy hyvin vähän maitoa: ”hädin tuskin tarpeeksi yhteen ruokintaan päivässä”. USHT on myös toiminut peitellysti, sillä se on poistanut ohjeet verkkosivuiltaan ja sen sijaan linkittänyt ne ulkoisesti. Sen lisäksi, että NHS Trust on Stonewallin ”Diversity Champions” -ohjelman jäsen, se myös myöntää, että sen toimintaohjeet ovat peräisin ”ulkopuolisilta organisaatioilta”, mutta ei kuitenkaan kerro tarkalleen, keitä nämä mahdollisesti ovat.

Vaikka olisikin totta, että lääkkeiden aiheuttama ”rintaruokinta” vastaa imettämistä ja on sivuvaikutuksiltaan vapaata, se tuskin on ainoa asia, joka tässä kontekstissa on kyseessä. Biologian uudelleen keksimiseen pyrkivien olisi hyvä tunnustaa tämä. Imetys on paljon muutakin kuin pelkkä ravitsemuskysymys, minkä jopa väsyneimmätkin opiskelijat ovat ymmärtäneet. Freudin ”itsekäs rakkaus”-teoria vauvojen kiintymyssuhteesta hylättiin 1950-luvulla, kun havaittiin, että pienet reesus-apinat viettivät mieluummin kaiken aikansa ”froteekankaisen” sijaisäidin kuin ruokaa tarjoavan ruokinta-automaatin kanssa. Toisin sanoen äidin ja lapsen välinen side liittyy enemmänkin kosketukseen kuin pelkkään ravintoon. Uskommeko tosissamme, että äitien korvaaminen isillä ei aiheuta mitään seurauksia, ikään kuin nämä vuosituhansien aikana syntyneet evolutiiviset siteet voitaisiin jotenkin kumota?

NHS on voimansa tunnossa, kun on kyse woke-ideologian suosimisesta. Viime vuonna Britannian hallitus päätti kieltää trans-potilaita pääsemästä yksisukupuolisille sairaalaosastoille (naisten ja miesten osastot). Jopa miespuoliset seksuaalirikoksentekijät sijoitettiin naisten osastoille edellyttäen, että heillä oli älyä identifioida itsensä naiseksi. NHS:n johto on kuitenkin selvästi päättänyt, että vauvoilla on yksinkertaisesti liian hyvä olla.

Seuraavassa on BBC:n tekemä haastattelu, jonka on tehnyt Kate Luxion, ”Creative Global Health” -tutkimusryhmän tutkija ja Lontoon University College London -yliopiston imetyskonsulttiharjoittelija. Päättäkää itse, onko kyseessä vastasyntyneiden etu vai ideologia (haastattelu on kaksiosainen ja englanninkielinen, ei suomenkielistä tekstitystä):

Vaikka uskoisimmekin, että kaikki USHT:n työntekijät haluavat ja pystyvät pitämään ideologisen puolueellisuutensa kurissa, tutkijat tekevät virheitä. Vuosisata sitten heroiinia markkinoitiin yskänlääkkeenä, 1950-luvulla talidomidia käytettiin traagisesti raskaana olevien naisten pahoinvoinnin hoitoon. Eikä siitä ole kovinkaan kauan, kun hallitukset pakottivat tietämättömiä kansalaisiaan ottamaan COVID-rokotteita, joiden sivuvaikutuksia alamme vasta nyt ymmärtää. Odotetaanko meidän edelleen sokeasti ”luottavan tieteeseen” tässä historian kiistanalaisimmassa vaiheessa, vai olisiko parempi luottaa luontoäitiin, jolla tiedämme olevan taipumus tehdä asiat oikein?

Ehkä kaikkein olennaisin kysymys on: ketä me asetamme tässä etusijalle? Voisimme väittää, että kaikissa näissä ”kulttuurisodan” taisteluissa suosimme hyväksikäyttäjää uhrin sijasta: miehet tuhoavat naisurheilua osallisuuden verukkeella, lapset aivopestään ”sukupuolenkorjaukseen” hyväksynnän verukkeella ja 30-vuotiaat maahanmuuttajat naamioituvat koululaisiksi, koska kenelläkään ei ole rohkeutta vastustaa sitä. Mitkä ovat mahdollisuudet siihen, että vastasyntyneitä uhrataan viimeisimpänä uhrina, jotta Pekka voi toteuttaa fantasiansa ja muuttua ”Pirkoksi”?

USHT:n vastareaktio on ollut ankara, ja syystäkin. The Policy Exchange -järjestön Lottie Moore, joka toi kirjeen julki, julisti NHS Trustin ”epätasapainoiseksi ja naiiviksi väittäessään, että miehen hormoneilla tuottamat eritteet voivat ravita imeväistä samalla tavalla kuin äidin rintamaito”. Sex Matters -kampanjoija Maya Forstater oli samaa mieltä: ”On syvästi huolestuttavaa, että NHS Trustin toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja asettaa trans-identiteetit etusijalle sen sijaan, mikä on parasta äideille ja heidän vauvoilleen.”

Vastasyntyneiden käyttäminen ideologisina koekaniineina on niin vastenmielistä, että jopa työväenpuolueen edustajat ovat vastustaneet sitä. Kiitosta on annettava kansanedustaja Rosie Duffieldille, joka saattaa nyt joutua jättämään paikkansa: ”Kun ihminen ei ole eikä pysty kasvattamaan vauvaa, miksi ihmeessä me annamme tukea tälle? Ketä se hyödyttää? Ei ainakaan lapsia. Emme tekisi mitään muita lääketieteellisiä kokeita vauvoilla. Vauvan biologisen äidin tuottama rintamaito on räätälöity kyseiselle vauvalle.”

On totta, että ajat muuttuvat, mutta totuus on turmeltumaton. Se, että vanhemmat ovat olemassa palvellakseen lastensa tarpeita eikä päinvastoin, on yksinkertaisesti totta. Olemme nyt selvästi alueella, jossa tiede antaa meidän leikkiä jumalaa. Ehkä vähintä, mitä voimme vaatia niiltä, jotka ovat päättäneet tehdä niin, on se, että he tekevät sen omalla kustannuksellaan, omalla vastuullaan ja vaatimatta yhteiskunnalta tekojensa pakkonormalisointia.

