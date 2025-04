Transsukupuoliset raivoissaan – homomiesten nudistileiri kelpuuttaa mukaan vain synnynnäisiä miehiä

Homomiehet ovat transfobisia, kun he eivät tunne seksuaalista vetoa miehiä esittäviä naisia kohtaan.

Transsukupuoliaktivistien ryhmä Yhdysvaltojen Teksasissa on nostanut mekkalan siitä, kun miehiksi itsensä kokevia naisia ei ollakaan päästämässä mukaan homomiehille tarkoitetulle nudistileirille.

Grizzly Pines-niminen homomiehille tarkoitettu nudistileiri on tylysti tyrmännyt transmiehiltä pääsyn tapahtumaan, ilmoittaen julkaisussaan:

”Grizzly Pinesissä meillä on aina ollut tarkoitus tarjota turvallinen, myönteinen ja vapauttava tila yksinomaan cis-sukupuolisille miehille. Grizzly Pines on yksityinen turvapaikka, eikä sen tarkoitus ole palvella kaikkia koko LGBTQ+ kirjosta.”

Mekkalan transsukupuolisten syrjinnästä nostanut ryhmä on nimeltään Houston Bears, jossa on mukana miespuolisia homoseksuaaleja sekä miehiksi itsensä kuvittelevia naisia. Ryhmä julistaa sivustollaan, että ”jäsenyytemme ylittää sukupuoli-identiteetin, rodun, iän ja entisyyden, sisältäen karhut, pennut, saukot ihailijat ja muut liittolaiset karhuyhteisölle. ”Karhuilla” viitataan homomiesten tapauksessa karvaisiin ja äijämäisiin homoihin yleisemmin tunnettujen sliipattujen tai naisellisten homomiesten sijaan.

Transsukupuoliset ovat viime vuosina alkaneet vaatimaan homoja tuntemaan seksuaalista vetoa heitä kohtaan, ja tämä on saanut jotkut homot haluamaan transuyhteisön irtautumista LGBT-liikkeestä.

”LGB-yhteisössä on monia, jota kokevat heitä vastaan taisteltavan. He ovat saavuttaneet edistystä ja haluavat eristäytyä transihmisistä. Jotkut julkaisevat kuvia, joissa lukee ”LGB” ja T-kirjain on vedetty yli. Mitä he eivät ymmärrä, on että hyökkäykset transväkeä vastaan ovat esiaste hyökkäyksille kaikkia queer-ihmisiä vastaan. Te olette seuraavia,” transsukupuolisuutta kannattava Advocate.com-sivusto oli kirjoittanut.

