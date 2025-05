”Transsukupuoliset taaperot” saavat sukupuoli-identiteettihoitoa Britanniassa

Englannin kansallinen terveyspalvelu (NHS) sallii jo päiväkoti-ikäisten lasten pääsyn sukupuoleen erikoistuneille klinikoille, kun ehdotettu seitsemän vuoden ikäraja on poistettu, uutisoi The Telegraph.

Toimintalinjan muutos on seurausta kuulemisista ja vastaa Cass Review -selvityksen suosituksia varhaisesta ja kokonaisvaltaisesta tuesta, vaikka kriitikot väittävätkin, että muutos johtuu transsukupuolisten aktivistien painostuksesta.

Cass Review on riippumaton katsaus lasten ja nuorten sukupuoli-identiteettipalveluista Englannissa, jota johti tohtori Hilary Cass, eläkkeellä oleva konsultoiva lastenlääkäri ja Royal College of Paediatrics and Child Healthin entinen puheenjohtaja.

Aiemmin NHS piti alle seitsemänvuotiaita lapsia liian nuorina sukupuolidysforian kokemiseen ja totesi, että mieltymykset vastakkaista sukupuolta oleviin leluihin tai vaatteisiin ovat yleisiä ja usein ohimeneviä.

Pian julkaistavissa uusissa ohjeissa keskitytään terapiaan ja neuvontaan sekä autismin kaltaisten sairauksien seulontaan eikä niinkään lääkkeellisiin toimenpiteisiin, kuten murrosiän estolääkkeisiin, jotka on kielletty alle 18-vuotiailta kliinisten tutkimusten ulkopuolella.

Helen Joyce Sex Matters -järjestöstä varoitti, että sukupuoli-identiteetin vahvistaminen pienillä lapsilla voi estää sukupuolisekaannuksen luonnollisen ratkaisun.

Terveydenhuoltoministeriö korosti, että uudistusten tavoitteena on tarjota ajantasaista, näyttöön perustuvaa hoitoa Cassin katsauksen mukaisesti. Jopa 10 päiväkoti-ikäistä lasta saa tällä hetkellä sukupuoli-identiteettihoitoja, The Telegraph totesi.

Lähde: Telegraph

Lue lisää aiheesta: