Transsukupuolista vaippafetisistiä syytetään käytettyjen aikuisten vaippojen levittämisestä lastentarhan ulkopuolelle ja lasten tuttipullojen sotkemisesta ulosteella

Britanniassa transsukupuolinen mieshenkilö saapui oikeuteen syytettynä likaisten aikuisten vaippojen heittämisestä lasten päiväkodin ulkopuolelle ja jätesäkkien varastamisesta. Abbi Tayloria, syntyjään Martin Tarlingia, syytettiin myös piiloutumisesta julkiseen jäteastiaan, jossa oli likaisia vaippoja, ulosteiden levittämisestä lasten tuttipulloihin ja jätteiden levittelystä päiväkodin ulkopuolella olevasta jäteastiasta.

”Abbi Tayloria” (Martin Tarling), 47, syytetään yhdeksästä syytteestä, jotka liittyvät lokakuun 2022 ja marraskuun 2023 välisenä aikana tapahtuneisiin tapauksiin. Syytteisiin sisältyy neljä syytettä myrkyllisiä aineita sisältävien pussien eli ulosteita sisältävien vaippojen heittämisestä South Tynesiden päiväkoteihin, mikä on ympäristönsuojelulain mukainen rikos.

Tayloria syytetään myös yleisen säädyllisyyden loukkaamisesta. Syytteet johtuvat siitä, että hän tunkeutui lasten ulosteita sisältävään jäteastiaan.

Tapahtumien aikaan Taylor oli Nottinghamshiren käräjäoikeuden määräämän rikosoikeudellisen lähestymiskiellon alainen, jonka mukaan häntä kiellettiin oleskelemasta 10 metrin säteellä lastentarhasta ilman perusteltua syytä. Tämä viittaa siihen, että hän oli jäänyt kiinni vastaavasta toiminnasta jo aiemmin.

Vaikka oikeudenkäyntiasiakirjoissa käytettiin nimeä Martin Tarling, puheenjohtaja John Lee kysyi Taylorilta, haluaisiko hän, että häntä puhuteltaisiin hänen ”naisellisella” nimellään, ja vastaaja suostui. Taylor ei esittänyt vastalausetta South Tyneside Magistrates’ Courtissa, ja hän saapuu oikeuteen uudelleen 16. tammikuuta.

Vaikka hän osallistui South Tynesiden käräjäoikeudessa järjestettyyn kuulusteluun pidemmän parran kasvattaneena, Tayloria kuvailtiin myöhemmin tiedotusvälineissä ”transsukupuoliseksi naiseksi”.

Reduxx julkaisi sosiaalisen median profiilin, jonka uskotaan kuuluvan Taylorille ja jossa on erittäin häiritsevää sisältöä. Tili on rekisteröity Taylorin kotipaikkakunnalle Newcastle upon Tyneen. Tilillä on julkaistu useita seksuaalisia animaatioita, jotka kuvaavat naisia ja tyttöjä vaipoissa. Tilin profiilikuvassa näkyy animoitu pikkutyttö, joka imee tuttia ja jonka t-paitaan on kirjoitettu sanat ”baby girl”.

Kuvia Taylorin väitetyltä sosiaalisen median tililtä.

Vaihtoehtoisia nimiä ja lempinimiä tarjoavassa osiossa Taylor kertoo, että hänet tunnetaan mielellään myös nimillä ”Baby Abbs”, ”Little Princess” ja ”Baby Girl”.

Profiilissaan Taylor kuvailee itseään ”intersukupuoliseksi naiseksi ja ”ABDL-pikkuiseksi”.” Lyhenne ”ABDL” viittaa ”Adult Baby Diaper Lifestyle” (suom. Vaippoja Käyttävien Aikuisvauvojen Elämäntapa) tai ”Adult Baby Diaper Lover” (suom. Vaippoja Rakastavat Aikuisvauvat) -fetissiin, jossa aikuiset kiihottuvat seksuaalisesti toimimalla tai pukeutumalla vauvoiksi. Fetissi tunnetaan virallisemmin nimellä parafiilinen infantilismi tai ”autonepiofilia”.

Autonepiofiliaa harjoittavien miesten ja transnaisiksi identifioituvien miesten välillä on huomattavaa päällekkäisyyttä. Viime vuoden aikana otsikoihin on noussut useita häiritseviä tapauksia, joissa on ollut mukana sukupuoleltaan hämmentyneitä miehiä, joilla on vaippafetissi.

Huhtikuussa 2022 helensburghilainen mies tunnusti syyllisyytensä kahden lapsen hyväksikäyttöön pakottamalla heidät viihdyttämään fantasiaansa kolmevuotiaasta tytöstä nimeltä ”Molly”. Stephen Cunningham pukeutui toistuvasti pikkutytöksi kahden uhrin läsnä ollessa. Hän käytti muun muassa aikuisten vaippoja ja antoi uhreille tutteja ja tuttipulloja. Hän huusi lapsille loukkaavia huomautuksia ja sanoi yhdelle lapsista olevansa ”aikuisvauva”.

Cunningham myös tarjosi alaikäisille vaippoja ja lähetti heille tekstiviestejä, joissa hän kuvasi kokemuksiaan ”Mollyksi” pukeutumisesta. Hän viittasi myös siihen, että hän olisi seisonut lasten edessä likaisessa vaipassa ja pyytänyt heitä ostamaan hänelle uudet vaipat.

Pian tämän jälkeen Swindonissa mies tuomittiin 24 kuukauden yhdyskuntapalveluun, kun hän oli paljastanut itsensä useille teinitytöille. Andrew Keen, 41, oli aktiivinen sissifikaatio (pakotettua feminisaatiota)- ja ristiinpukeutumisyhteisöissä internetissä ja julkaisi YouTube-videoita, joissa hän pukeutui naisten vaatteisiin. Vaikka hän poisti sosiaalisen median tiedot pian pidätyksensä jälkeen, Keen oli usein tekemisissä transsukupuolisten porno- ja ikäregressiotilien kanssa – mukaan lukien ”ABDL”-yhteisöön liittyvät tilit.

Aiemmin tänä vuonna Reduxx paljasti yksinoikeudella, että transsukupuolinen rikollinen, jonka uraauurtava oikeusjuttu tasoitti tietä väkivaltaisten miesten siirtämiselle naisten vankiloihin Yhdysvaltain New Jerseyn osavaltiossa, oli vaippafetisisti.

Danielle Demers, joka tuomittiin FBI:n yhteisen terrorisminvastaisen työryhmän tutkinnan jälkeen, julistautuu ylpeänä ”aikuisvauvaksi” ja on usein tekemisissä muiden fetisistisen alakulttuurin jäsenten kanssa netissä.

Lähde: Reduxx, Daily Mail

Lue lisää aiheesta: Britannia: Transsukupuolinen akateemikko vähätteli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa – nimitetty laatimaan uudistettuja eettisiä ohjeita terapeuteille