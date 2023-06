Transurheilijoiden asema naisten sarjoissa puhuttaa ympäri maailmaa

Miehiksi syntyneet, mutta naisiksi identifioituvat transurheilijat ovat saavuttaneet menestystä useiden urheilulajien naisten sarjoissa. Transurheilijoiden menestys selittyy pitkälti miesten fyysisillä ominaisuuksilla, jotka tuovat heille huomattavaa kilpailuetua muihin naisten sarjoihin osallistuviin nähden.

Yhdysvalloissa on puhuttanut viime päivinä pikajuoksija Chelsea Mitchell, joka kilpaili Connecticutin osavaltiossa. Osavaltion lait mahdollistavat transurheilijoiden kilpailemisen naistensarjoissa.

Connecticutin nopeimnaksi tytöksi julistautunut Mitchell on haastanut osavaltion oikeuteen vuonna 2020 kolmen muun juoksijan kanssa. He vaativat, että tuomioistuin myöntäisi heille sijoitukset ja tittelit jotka he olisivat saavuttaneet ilman transurheilijoiden osallistumista naisten sarjoihin.

Mitchell joka on menettänyt laskelmiensa mukaan mm. neljä osavaltion mestaruutta transurheilijoiden vuoksi puhuu aktiivisesti naisurheilijoiden puolesta. Hänen haasteensa käsitellään joulukuussa New Yorkin tuomioistuinlaitoksessa.

Eri puolilla maailmaa eri urheiluliitoilla on varsin erilainen suhtautuminen transurheilijoiden asemaan. Esimerkiksi Britannia pyöräilyliitto BC kielsi transurheilijoiden osallistumisen naisten sarjoihin.



Britannia pyöräilyliitto perusteli päätöstään tasapuolisella kilpailuasetelmalla ja toi esiin tutkimustuloksia, jotka osoittavat murrosiän jälkeen transitioituneiden kilpaurheilijoiden saavan kilpailuetua muihin naistensarjan osallistujiin nähden. Huolimatta heidän laskeneista testosteronitasoista.

Britannian tunnetuin transpyöräilijä Bridges julisti Britannian pyöräilyliiton päätöksen sulkea transpyöräilijöitä ulos naisten sarjoista olevan väkivaltaa. Bridgen mukaan pyöräily onkin yksi heterovaltaisimmista ja valkoisimmista urheilulajeista.

Jotkut naisten sarjoissa kilpailevat transurheilijat ovat menestyneet jo olympiatasolla saakka, joten päätökset siitä ketkä saavat osallistua naisten sarjoihin saattava vaikuttaa voimakkaasti tulevaisuuden naisurheiluun.

