Trump aikoo nimetä äärivasemmistolaisen Antifan terroristiseksi liikkeeksi – viittaa RICO-lainsäädäntöön

Charlie Kirkin murha oli viimeinen pisara. Presidentti Trump julistaa Antifan ”merkittäväksi terroristijärjestöksi” ja lupaa selvittää, kuka rahoittaa mellakoita.

”Minulla on ilo kertoa kaikille USA:n patriooteille, että nimitän ANTIFAN – SAIRAAN, VAARALLISEN, RADIKAALIN VASEMMISTOLAISEN KAAOKSEN – MERKITTÄVÄKSI TERRORISTIJÄRJESTÖKSI. Lisäksi suosittelen vahvasti, että Antifan rahoittajat tutkitaan perinpohjaisesti,” totesi Yhdysvaltain 47. presidentti.

Jo aiemmin samalla viikolla Trump vihjasi suunnitelmastaan: ”Kyllä, se on asia jonka tekisin. Sataprosenttisesti. Antifa on hirvittävä. Olen myös keskustellut oikeusministerin kanssa RICO-lain soveltamisesta joihinkin tahoihin… jotka ovat sijoittaneet miljoonia ja taas miljoonia mellakoiden lietsomiseen. Tämä ei ole mielenosoittamista – tämä on rikollista toimintaa.”

Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun konservatiivijohtaja ja TPUSA:n perustaja Charlie Kirk murhattiin, teon väitetään olleen Antifan inspiroima.

Trump kommentoi hiljattain, että murhaaja Tyler Robinson olisi saattanut radikalisoitua netissä, mikä hänen mukaansa saattoi vaikuttaa väkivaltaiseen tekoon.

22-vuotias Robinson, kotoisin Utahista, on nyt syytteessä murhasta liittyen syyskuun 10. päivän surmaan.

Kirk oli tunnettu uskonnollinen vaikuttaja ja konservatiivinen aktivisti, joka oli usein napit vastakkain vasemmistolaisten opiskelijoiden kanssa yliopistotapahtumissa.

Toimittaja Andy Ngo, The Post Millennialin päätoimittaja ja Antifa-asiantuntija, kommentoi nimitystä: ”Lopulta presidentin julistus Antifan terrorististatuksesta olisi lähinnä symbolinen. Trump teki vastaavan ilmoituksen jo vuonna 2020, kun väkivaltaiset mellakat alkoivat.”

”Hallituksen ei ole sallittua kieltää ideologisia ryhmittymiä Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen nojalla. Liittovaltion terrorismilainsäädäntö koskee vain kansainvälisiä tai ulkomaisia ryhmiä. Mielenkiintoisempaa on presidentin viittaus RICO-lain käyttöön vasemmistoryhmien rikollisten verkostojen purkamisessa. Tämä on avain hajautetun Antifa-toiminnan murtamiseen. San Diegossa syyttäjät onnistuivat tässä viime vuonna, kun SoCal Antifan solun jäsenet tuomittiin salaliittorikoksista.”

RICO-lainsäädäntö antaa viranomaisille mahdollisuuden kohdistaa toimet koko rikolliseen verkostoon, ei vain yksittäisiin tekijöihin. RICO:n avulla voidaan määrätä kovempia rangaistuksia ja takavarikoida rikoksella hankittua omaisuutta.

Vaikka laki luotiin alun perin mafian ja jengien torjuntaan, sitä on myöhemmin sovellettu myös poliittisesti motivoituneisiin ryhmiin, kuten Antifaan, jos heidän toimintansa täyttää rikollisen salaliiton tunnusmerkit.

Vaikka Antifaa kutsutaan usein monoliitiksi, on äärivasemmisto väittänyt, että ”se ei ole yksi organisaatio, vaan löyhästi linkitetty kokoelma ryhmiä, verkostoja ja yksittäisiä ihmisiä, jotka tukevat aggressiivista vastustusta äärioikeiston aktivisteja vastaan.”

Patriot Act -lain mukaan ”ryhmä syyllistyy kansalliseen terrorismiin syyllistymällä ihmiselämälle vaarallisiin rikoksiin, joiden tarkoituksena näyttää olevan yleisön pelottelu, hallituksen politiikkaan vaikuttaminen pakottamalla tai hallituksen toimintaan vaikuttaminen joukkotuholla, salamurhalla tai kidnappauksella.”

Kansallista terrorismia ei määritellä erityisesti liittovaltion piiriin kuuluvaksi rikokseksi, mutta kansallisista terroriteoista syytetään yksittäisten lakien nojalla. FBI luokittelee kansallisen terrorismin neljään luokkaan: rotuun perustuvaan, hallituksen vastaiseen, ympäristöön tai aborttiin liittyvään terrorismiin.

Lähde: Post Millennial

