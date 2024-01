Trump esteenä Amerikan maahantunkeutujakriisin ratkaisemiselle

Trumpin liittolaiset kongressissa vastustavat keinoja maahantunkeutujakriisin ratkaisemiseksi, koska Trump tarvitsee sitä teemakseen voittaakseen presidentinvaalit.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on ilmaissut haluavansa mahdolliset maahanmuutto -ja rajavartiosopimukset torjutuksi voidakseen itse käyttää maahantunkeutujakriisiä teemanaan tulevissa presidentinvaaleissa.

”Emme halua tehdä mitään mikä kaivaisi maata hänen jalkojensa alta,” Trumpin liittolainen ja kongressin senaattori Mitch McConnell sanoi.

Kongressi on yrittänyt käydä jo kuukausia molemminpuolisia neuvotteluja maahantunkeutujakriisistä, josta on tullut yksi hankalimpia kotimaisia pulmakysymyksiä vuosikymmeniin. Sopimukseen pääseminen aiheesta on ollut lähellä, mutta Trump on aina kehottanut republikaaneja hylkäämään sen sanoen, että sopimusta ei tule tehdä elleivät demokraatit suostu heidän sanelemiinsa ehtoihin.

Trump myös Ukrainan tukemisen esteenä

Trumpin väliintulo on tähän mennessä myös estänyt kongressia tekemästä sopimusta Ukrainan tukipaketista. Hän on itse väittänyt voivansa lopettaa Ukrainan sodan yhdessä päivässä, mikä on aiheuttanut huolta Ukrainan johdossa. He pelkäävät Trumpin suunnitelman olevan lopettaa lännen tuki Ukrainalle ja vain jättää maa Venäjän käsiin.

