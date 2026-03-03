Muu maailma Politiikka

Trump: Maajoukot Iranissa mahdollisia – sota voi kestää kuukausia

3.3.2026
Nina Metsälä
Operation Epic Fury laajenee, eikä Trump sulje pois maajoukkojen käyttöä. Gallupit eivät hänen mukaansa vaikuta päätöksiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei aio toistaa edeltäjiensä lupausta, jonka mukaan amerikkalaisia maajoukkoja ei lähetettäisi Iraniin. New York Postille antamassaan haastattelussa hän sanoo, ettei epäröi käyttää maavoimia, mikäli tilanne sitä vaatii.

En aio teeskennellä, kuten jokainen presidentti aina sanoo: “Ei maajoukkoja.” Minä en sano niin”, Trump toteaa.

Sanon, että “todennäköisesti emme tarvitse niitä” – tai että “jos ne osoittautuvat välttämättömiksi”.

Sota voi kestää kuukausia

Irania vastaan käynnistetty operaatio Operation Epic Fury alkoi lauantaina massiivisilla ilmaiskuilla. Trump arvioi aiemmin, että sota voisi kestää noin neljä viikkoa, mutta nyt hän myöntää, että todellinen aikataulu voi venyä huomattavasti pidemmäksi.

Presidentti korostaa tehneensä oikean ratkaisun riippumatta siitä, mitä mielipidemittaukset näyttävät.

Reuters/Ipsos-kyselyn mukaan vain 27 prosenttia amerikkalaisista tukee hyökkäystä, 43 prosenttia vastustaa ja 29 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Trump ei kuitenkaan pidä lukemia huonoina.

Minusta luvut ovat itse asiassa hyvät, mutta en tee päätöksiä gallupien perusteella. Minun täytyy tehdä se, mikä on oikein. Tämä olisi pitänyt hoitaa jo kauan sitten”, hän sanoo.

En usko, että kannatus on matalaa. Luulen, että se on itse asiassa hyvää tasoa.

