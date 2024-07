Trump-myönteistä kommentaattoria Candace Owensia syytetään ”täydellisestä uusnatsismista”

Owens kutsui Mengelen kokeita Auschwitzissa ”omituiseksi propagandaksi”.

Trump-myönteistä poliittista kommentaattoria Candace Owensia on kritisoitu holokaustin vähättelystä hänen kutsuttuaan Mengelen Auschwitzin vangeilla tekemiä kokeita ”omituiseksi propagandaksi”.

Candace Owens insists that the Holocaust and Mengele’s self-documented twin experiments are actually propaganda. Hard to go much lower than this. pic.twitter.com/SVZV96w0Jw — Adam Goldman (@admgoldman) July 9, 2024

Candace Show -ohjelman jaksossa ”Kirjaimellisesti Hitler. Miksi emme voi puhua hänestä?” Owens kuvaili holokaustivalistusta indoktrinaatioksi.

Combat Antisemitism Movement -järjestö kutsui Owenin kommentteja ”täysin vastenmielisiksi” ja lisäsi: ”On todistettu tosiasia, että SS-upseeri Josef Mengele teki juutalaisille kaksosille tappavia kokeita holokaustin aikana”, he vakuuttivat sosiaalisessa mediassa. ”80 vuotta myöhemmin Candace Owens yrittää kirjoittaa historiaa uusiksi kieltämällä, että näitä turmiollisia tekoja on koskaan tapahtunut”.

Owens puhui myös siitä, kuinka tosiasiallisesti ja tilastollisesti Hitler ei ollut aikansa suurin paha.

Candace Owens doesn’t love Hitler, she just wants you to know that all the criticisms of him are exagaratted. Definitely no sinister agenda there, she’s just a stickler for historical accuracy. pic.twitter.com/Q3H9i0DjeN — Richard Hanania (@RichardHanania) July 9, 2024

Vastauksena vastareaktioihin Owens iski sionistista mediaa vastaan. ”Syy siihen, miksi tämä jakso on niin haitallinen sionismille, on se, että he ovat saastuttaneet amerikkalaiset mielet uskomaan, että meidän on puolustettava Israelia moraalin ja holokaustin pahuuden vuoksi”, hän sanoi.

Kansainvälisen oikeusfoorumin toimitusjohtaja Arsen Ostrovsky kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Owens ”on menettänyt täysin järkensä ja muuttunut kokonaan uusnatsiksi”.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Owensia syytetään antisemitismistä. Kommentoija sai potkut The Daily Wire -uutissivustolta, jonka perusti Ben Shapiro. Owensia syytettiin silloin useaan otteeseen antisemitistisestä retoriikasta.

Aiemmin tänä vuonna Owens väitti The Daily Wire -ohjelmansa juontajana, että Hollywoodissa on juutalaisten ”rengas, joka puuhailee jotain varsin pahaenteistä”. ”Jos on olemassa vain hyvin pieni joukko tiettyjä ihmisiä, jotka käyttävät juutalaisuuttaan suojellakseen itseään kaikelta kritiikiltä, se antaa ajattelemisen aihetta, eikö totta?” hän sanoi.

Maaliskuussa Owens tykkäsi X:ssä julkaistusta viestistä, jossa syytettiin julkisuudessa tunnettua rabbi Shmuley Boteachia siitä, että hän on ” juopunut kristittyjen verestä”. Anti-Defamation League (ADL) -järjestö syytti Owensia siitä, että hän oli tukenut ”antisemitististä veren herjausta”.

Owens on kieltäytynyt irtisanoutumasta viimeaikaisista kommenteistaan ja naureskeli holokaustin kieltämistä koskeville väitteille sosiaaliseen mediaan julkaistussa videoklipissä.

Lähde: The Jewish Chronicle