”Trump on kunnossa kampanjatilaisuuden ampumisen jälkeen”, tiedottaa kampanjaryhmä – ampuja ja yksi tilaisuuteen osallistunut on kuollut

”Presidentti Trump kiittää lainvalvontaviranomaisia ja ensivasteyksiköitä heidän nopeasta toiminnastaan tämän hirvittävän teon aikana”, tiedottaja Steven Cheung sanoi lausunnossaan. ”Hän on kunnossa ja häntä tutkitaan paikallisessa sairaalassa. Lisätietoja seuraa myöhemmin.”

Salainen palvelu sanoi lausunnossaan, että ”entinen presidentti on turvassa”.

Butlerin piirikunnan piirisyyttäjä Richard Goldinger sanoi puhelinhaastattelussa, että epäilty ampuja on kuollut ja ainakin yksi mielenosoitukseen osallistunut on saanut surmansa, tiettävästi yksi osallistuja on vakavasti loukkan

Trump, republikaanien oletettu ehdokas, oli esittelemässä taulukkoa rajanylitysluvuista viimeisessä tilaisuudessaan ennen maanantaina avautuvaa republikaanien kansalliskokousta, kun ilmeiset laukaukset alkoivat.

Kun ensimmäinen pamahdus kuului, Trump sanoi ”oh” ja tarttui korvaansa, kun kuului vielä kaksi pamahdusta ja hän kyykistyi.

Jonkun kuultiin sanovan Trumpin puhujakorokkeen mikrofonin lähellä: ”Maahan, maahan, maahan, maahan, maahan!”, kun agentit taklasivat entistä presidenttiä. He kasaantuivat hänen päälleen suojatakseen häntä vartalollaan, kuten heidän koulutusprotokollassaan on tapana, kun muut agentit asettuivat lavalle etsimään uhkaa.

Useiden tuhansien ihmisten joukosta kuului huutoja. Laukaukset jatkuivat, kun agentit huolehtivat Trumpista lavalla.

