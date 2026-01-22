Trump perui tulliuhkauksen – uusi sopimus koko arktisesta alueesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona peruvansa tulliuhkaukset. Trump kirjoitti Truth Socialissa, että on muodostanut tulevan sopimuksen kehyksen Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa koko arktisen alueen osalta.

The New York Timesin mukaan Trumpin ilmoitus seurasi keskiviikkona pidettyä Naton kokousta, jossa liittouman jäsenvaltioiden korkeimmat sotilasupseerit keskustelivat kompromissista, jossa Tanska antaisi Yhdysvalloille suvereniteetin pieniin Grönlannin alueisiin, joihin Yhdysvallat voisi rakentaa sotilastukikohtia.

Trump: Euroopan maat ovat riippuvaisia Yhdysvalloista

Uutinen kehyksestä tuli tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi Euroopan johtajille Davosissa, Sveitsissä, ettei tyytyisi vähempään kuin siihen, että Yhdysvallat ottaa Grönlannin omistukseensa — samalla kun hän peruisi uhkauksen hyökätä siihen.

Aiemmin samana päivänä Trump toisti toistuvasti, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlantia kansallisen turvallisuuden vuoksi. Hän sanoi, että vain Yhdysvallat oli tarpeeksi vahva puolustamaan Grönlantia ulkoisilta uhkilta, ja että sen puolustaminen oli järkevää vain, jos Yhdysvallat omistaisi sen.

Hän vaati ”välittömiä neuvotteluja” puoliautonomisen saaren omistuksen siirtämiseksi Tanskasta Yhdysvalloille ja pilkkasi Euroopan maita tunnistamattomiksi aiemmasta kauneudestaan ja riippuvaisiksi Yhdysvalloista. ”Ilman meitä useimmat maat eivät edes toimi,” Trump sanoi.

Muutaman hengenvedon kuluttua Trump kuitenkin esitti Euroopan johtajille suorat ja epäsuorat uhkaukset, elleivät he täyttäisi hänen toiveitaan. Hän muistutti yleisöä siitä, että hän oli yksipuolisesti verottanut tuontia Yhdysvaltoihin eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuolelta, ja oli jo uhannut korottaa tulleja Tanskalle ja useille Euroopan maille, jotka ovat puolustaneet Tanskan omistusoikeutta saarella.

Chemnitz: ”Natolla ei ole mandaattia neuvotella”

Keskiviikkoiltana Trump ilmoitti, että oli Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa muodostanut tulevan sopimuksen kehyksen Grönlannin ja itse asiassa koko arktisen alueen osalta. Trump ei kuitenkaan kertonut sopimuksen yksityiskohtia. Hän lisäsi ”Tämä ratkaisu, jos se toteutetaan, tulee olemaan suuri Yhdysvalloille ja kaikille Naton maille.”

Nato totesi lausunnossaan, että ”neuvottelut Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen välillä etenevät sen varmistamiseksi, etteivät Venäjä ja Kiina koskaan saa jalansijaa — taloudellisesti tai sotilaallisesti — Grönlannissa.”

Aaja Chemnitz, grönlantilainen Tanskan parlamentin jäsen, hylkäsi Trumpin sanoman mahdollisesta sopimuksestaan Naton kanssa.

”Se, mitä näinä päivinä näemme Trumpin lausunnoissa, on täysin järjetöntä. Natolla ei ole lainkaan mandaattia neuvotella mistään ilman meitä Grönlannissa,” hän sanoi sosiaalisen median julkaisussaan.

”Ei mitään meistä, ilman meitä,” hän lisäsi sanoen, ”Syntyy täydellistä sekasortoa.”

Rutten mukaan Trumpin kanssa ei keskusteltu Tanskan suvereniteetista Grönlannissa, hänen mukaansa tapaaminen keskittyi siihen, ettei Kiinan tai Venäjän sotilaallinen ja taloudellinen vaikutusvalta Grönlannissa kasva.

Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen suhtautui Trumpin ja Rutten tapaamisen lopputulemaan varovaisen myönteisesti.

Hätäkokous torstaina

Vaikka tulliuhka on toistaiseksi ohi, EU-maiden johtajat kokoontuvat ylimääräiseen huippukokoukseen keskustelemaan Yhdysvaltojen suhteista, tulleista ja Grönlannista tänään torstaina.