Presidentti Donald Trump erotti Yhdysvallat globalistisesta Maailman terveysjärjestöstä (WHO) toisen kautensa ensimmäisenä päivänä. Genevessä sijaitseva YK:n tytäryhtiö ilmoitti lauantaina, että sen seurauksena se aloittaa nyt radikaalin henkilöstöjärjestelyn ja jälleenrahoituksen uudistamisen.

Donald Trumpin hallinto irrottautui WHO:sta syytettyään järjestöä Kiinan koronaviruspandemian ja muiden kansainvälisten terveyskriisien huonosta hoidosta.

Kun Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, hän puhui siitä, kuinka hänen ensimmäisen kautensa aikana Yhdysvallat ”maksoi 500 miljoonaa dollaria” Maailman terveysjärjestölle. Trump muistutti, että Kiina maksoi vähemmän rahaa Maailman terveysjärjestölle ja hänestä se tuntui ”hieman epäreilulta”.

”Se on iso juttu”, Trump sanoi.

”Maksoimme siis 500 miljoonaa dollaria [Maailman terveysjärjestölle], kun olin aiemmin täällä, ja nyt lopetin sen. Kiinassa on 1,4 miljardia kansalaista, meillä on 350 miljoonaa … kukaan ei tiedä, paljon meillä on, koska niin monet ihmiset tulivat maahan laittomasti. Mutta sanotaan, että meillä on 325 miljoonaa, heillä on 1,4 miljardia. Kiina maksoi 39 miljoonaa dollaria, me maksoimme 500 miljoonaa dollaria.”

”Se tuntui minusta hieman epäreilulta, joten se ei ollut syy, mutta päätin lopettaa sen.”

🚨 President Trump withdraws the United States from the World Health Organization pic.twitter.com/YyKYMP53Ur — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 21, 2025

Yhdysvallat on YK:n terveysjärjestön ylivoimaisesti suurin rahoittaja, sillä se tukee sen byrokraattisia lonkeroita peräti 18 prosentilla sen kokonaisrahoituksesta.

”Yhdysvaltojen ilmoitus yhdistettynä siihen, että jotkin maat ovat viime aikoina vähentäneet virallista kehitysapua puolustusmenojen kasvattamiseksi, on tehnyt tilanteestamme paljon akuutimman”, todetaan Reutersin raportoimassa WHO:n muistiossa, joka on päivätty 28. maaliskuuta ja jonka on allekirjoittanut WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti:

”Yhdysvaltojen vetäytyminen on pahentanut rahoituskriisiä, koska jäsenvaltiot ovat vähentäneet kehitysyhteistyömenojaan.

Koska WHO:n tulovaje on tänä vuonna lähes 600 miljoonaa dollaria, se on ehdottanut, että sen vuosien 2026-27 talousarviota leikataan 21 prosentilla 5,3 miljardista dollarista 4,2 miljardiin dollariin.”

Helmikuussa Maailman terveysjärjestön johtokunta oli alun perin alentanut vuosiksi 2026-27 ehdotettua budjettia 5,3 miljardista dollarista 4,9 miljardiin dollariin, kuten muistion mukaan todetaan.

”Parhaista ponnisteluistamme huolimatta olemme nyt pisteessä, jossa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vähentää työmme ja työvoimamme laajuutta”, muistiossa kerrotaan Reutersin mukaan.

WHO vähentää ylimmän johdon työpaikkoja pääkonttoristaan Sveitsistä, vaikka se vaikuttaa kaikkiin tasoihin ja alueisiin, muistiossa lisättiin.

Se päättää huhtikuun loppuun mennessä, miten se priorisoi toimintansa ja resurssinsa.

