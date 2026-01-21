Trump: Yhteisymmärrys Grönlannista Davosissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin saapuu tänään keskiviikkona Sveitsiin Davosiin ja osallistuu Maailman talousfoorumiin.

Ennen matkalle lähtöään Trump sanoi luottavansa siihen, että Grönlannista päästään Davosissa yhteisymmärrykseen. Hän sanoi, että Grönlannin osalta on sovittu paljon tapaamisia.

Foorumissa keskustellaan Grönlannista ja tulleista, mutta myös Ukrainasta ja laajemmasta turvallisuus­poliittisesta tilanteesta.

Trump ei sulkenut sotilaallista voimankäyttöä pois

Trump piti ennen Davosiin lähtöään Valkoisessa talossa tiedotustilaisuuden. Toimittajat kysyivät Trumpilta, mitä hän tekee, jos Yhdysvaltain korkein oikeus estää häntä käyttämästä tulleja kiristyskeinona Grönlannin suhteen. Trump vastasi, että jos niin käy, hän keksii jotain muuta.

Hän sanoi, että tullit ovat paras, vahvin ja nopein tapa saada Grönlanti Yhdysvalloille.

Trump ei sulkenut pois myöskään sotilaallisen voiman käyttöä.

Trumpilta kysyttiin, eivätkö hänen Grönlanti-aikeensa vaaranna liittolaissuhteet Euroopan Nato-maihin. Trump vastasi Naton olevan tyytyväinen.

”Järjestämme jotain, mihin Nato on erittäin tyytyväinen ja mihin me olemme erittäin tyytyväisiä”, hän sanoi.

EU laittaa kauppasopimuksen jäihin

Euroopan parlamentti keskeyttää EU:n ja Yhdysvaltojen viime kesänä sorvatun kauppasopimuksen käsittelyn. Olennaisin on kohta, jossa EU määrittelee Yhdysvaltojen teollisuustuotteille nollan prosentin tullit.

Sopimusta on käsitelty parlamentin kansainvälisen kaupan komiteassa pitkään. Sopimuksen jäädyttäminen on Euroopan parlamentin vastaisku Trumpin tulliuhkauksille. Käsittelyn jäädyttämällä parlamentti voi uhata, ettei tulleja lasketa.

Kauppasopimuksessa Yhdysvallat asettaisi EU-maille 15 prosentin tullit.

EU-maat pitävät huippukokouksen torstaina

Trump on uhannut nostaa Suomen, Norjan, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Britannian, Hollannin ja Tanskan tullit lopulta jopa 25 prosenttiin, jos ei saa Grönlantia haltuunsa.

EU harkitsee tulliuhkauksiin vastatoimia. EU-maat kokoontuvat torstaina ylimääräiseen huippukokoukseen. Yhdysvaltain valtiovarain­ministeri Scott Bessent puolestaan sanoi, että jos EU ottaa käyttöön uusia tulleja, Yhdysvallat vastaa niihin.

Aiheesta uutisoi muun muassa Helsingin Sanomat