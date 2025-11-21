Trumpin ampuja vaati sukupuolineutraalia kohtelua – digijäljet paljastavat väkivaltaisen ja ristiriitaisen manifestin

Thomas Crooks ei ollut vain yksinäinen susi – hänen verkkoelämänsä paljastaa ideologisesti motivoituneen, väkivaltaan valmistautuneen henkilön, jonka kiinnostuksen kohteet vaihtelivat muskelinaisista poliittisiin murhiin.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpiin kohdistuneen viime kesän salamurhayrityksen tekijä, 20-vuotias Thomas Crooks, on jättänyt jälkeensä hämmentävän ja ristiriitaisen digitaalisen jalanjäljen. Uusien tietojen mukaan Crooks ei ainoastaan identifioitunut sukupuolineutraalisti, vaan hänellä oli myös poikkeuksellisen intensiivinen kiinnostus väkivaltaan, aseisiin ja maskuliinisesti lihaksikkaisiin naisiin.

Sukupuolipronominit, muscle mommiet ja väkivaltainen kuvasto

Crooks käytti itsestään pronomineja ”they/them” eli suomeksi ”he” taidesivusto DeviantArtissa, joka tunnetaan erityisesti niin sanotun ”turri”-yhteisön kokoontumispaikkana. Hänen profiilinsa ja hakuhistoriansa paljastavat toistuvaa kiinnostusta lihaksikkaiden naisten kuviin ja videoihin – erityisesti niin kutsuttuihin ”muskelimammoihin” (muscle mommies) eli äidillisiin mutta kehonrakennuksellisesti vaikuttaviin naishahmoihin.

New York Postin lähteiden mukaan Crooksin kiinnostus väkivaltaiseen kuvastoon ja poliittiseen ekstremismiin alkoi voimistua koronapandemian aikana. Hänen jakamansa piirrokset olivat usein brutaaleja ja kantaaottavia – yhdessä niistä hahmo teloittaa toisen transsukupuolisuuden väreissä (vaaleansininen ja vaaleanpunainen) koristellussa kuvassa. Toisessa piirroksessa, otsikolla ”Pedofiilien tappaminen”, aseistettu hahmo tähtää kiväärillä.

Trumpin kannattaja pettyi ja radikalisoitui

Crooksin varhaisimmat verkkojäljet vuodelta 2019 osoittavat hänen olleen aluksi Trumpin tukija. Samana vuonna hän julkaisi YouTubessa antisemitistisiä ja rasistisia kommentteja, joissa hän muun muassa kuvaili ”patriotismia” haluna ”räjäyttää sosialististen juutalaisten päät automaattiaseella”.

Vuonna 2020 tapahtui kuitenkin käänne. Crooks pettyi Trumpin koronapolitiikkaan ja alkoi syyttää tätä rasismista. Samalla hänen verkkoaktiivisuutensa sai yhä väkivaltaisempia sävyjä. Hän alkoi jakaa piirroksia, joissa ihailtiin ja ylistettiin poliittista väkivaltaa ja terroria.

Aseet, pommit ja tappolistat

Crooksin hakuhistoria paljastaa pakkomielteisen kiinnostuksen aseisiin, räjähteisiin ja historiallisesti tunnetuiksi tulleisiin terroritekoihin. Hän etsi tietoa muun muassa siitä, miten AR-15-rynnäkkökiväärillä voi ampua mahdollisimman nopeasti, miten valmistetaan pommi lannoitteesta, ja miten tunnetut salamurhaajat toimivat.

Eräässä kommentissaan elokuussa 2020 Crooks kirjoitti, että ainoa tapa taistella hallitusta vastaan on terrori – esimerkiksi pommin salakuljettaminen tärkeään rakennukseen tai poliitikkojen ja sotilasjohtajien murhaaminen.

Laajempi ilmiö?

Crooks ei ole yksittäistapaus. Viime vuosina useat Yhdysvalloissa massamurhiin tai poliittisiin iskuihin syyllistyneet henkilöt ovat osoittautuneet transvestiiteiksi tai muuten sukupuoli-identiteetiltään poikkeaviksi. Crooksin tapaus lisää vettä myllyyn keskustelussa, jossa pohditaan, missä määrin identiteettipolitiikka, mielenterveysongelmat ja radikalisoituminen kytkeytyvät toisiinsa.

