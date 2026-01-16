Trumpin hallinto kiristää linjaa: Somalien tilapäinen suojelu päättyy kokonaan – tuhannet poistuvat maasta

Yhdysvallat lopettaa kaikkien somalialaisten tilapäisen suojeluaseman, mikä pakottaa tuhannet poistumaan maasta maaliskuuhun mennessä.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) ja maahanmuuttoviranomainen USCIS ilmoittivat tiistaina päätöksestä, joka merkitsee merkittävää muutosta maan maahanmuuttopolitiikassa: kaikkien somalialaisten tilapäinen suojeluasema (Temporary Protected Status, TPS) päättyy. Fox News Digitalin mukaan päätös koskee 2 471 Somalian kansalaista, joista 1 383:n hakemukset ovat edelleen käsittelyssä.

BREAKING: DHS and USCIS are ending Temporary Protected Status (TPS) for Somalia. Temporary means TEMPORARY. Somali nationals with TPS are now required to leave the United States by March 17, 2026.https://t.co/kTBIaf4KlW — USCIS (@USCIS) January 13, 2026

TPS-statuksen päättyminen tarkoittaa, että Somalian kansalaisten on poistuttava Yhdysvalloista viimeistään 17. maaliskuuta 2026. Päätös osuu aikaan, jolloin liittovaltion viranomaiset jatkavat laajoja operaatioita Minnesotassa paljastuneen mittavan sosiaalitukipetosskandaalin vuoksi, johon on liitetty somaliyhteisön jäseniä.

Minnesotassa asuu Yhdysvaltain suurin somaliyhteisö, ja noin 600 osavaltion somalia menettää nyt TPS-statuksensa ja joutuu poistumaan maasta. Viranomaiset ovat viime kuukausina tehneet alueella useita ratsioita ja tutkineet laajaa väärinkäytösten verkostoa, joka on herättänyt laajaa huomiota ja poliittista keskustelua.

EU:ssa somaleille ei ole tarjolla vastaavaa suojelua

Euroopan unionissa ei ole käytössä Yhdysvaltojen TPS-järjestelmää vastaavaa mekanismia. EU:n tilapäisen suojelun direktiivi on tällä hetkellä voimassa ainoastaan Ukrainasta sotaa pakeneville. Somalialaisten on EU:ssa haettava turvapaikkaa normaalin prosessin kautta, ja he saavat useimmiten toissijaista suojelua tai humanitaarisia oleskelulupia, jotka ovat yleensä määräaikaisia.

Vuonna 2025 somalialaiset olivat yksi EU:n suurimmista suojelua saaneista kansalaisuusryhmistä, ja tammi–syyskuun aikana heille myönnettiin noin 6 500 myönteistä päätöstä.

Ruotsissa paljastui vastaava petosvyyhti

Myös Ruotsissa viranomaiset ovat tutkineet somaliyhteisöön liittyvää laajaa sosiaalitukipetosta, joka muistuttaa Minnesotan tapausta. Tapaukset ovat lisänneet keskustelua siitä, kuinka haavoittuvia länsimaiden sosiaaliturvajärjestelmät ovat järjestelmälliselle hyväksikäytölle.

Poliittinen tausta

Päätös TPS-statuksen lopettamisesta sopii yhteen presidentti Donald Trumpin hallinnon linjan kanssa, jossa maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään ja väärinkäytöksiin puututaan aiempaa aggressiivisemmin. Trump on viime viikkoina myös kyseenalaistanut NATO-liittolaisten sitoutumisen ja korostanut Yhdysvaltojen kansallista etua ulkopolitiikan keskiössä.

