Trumpin hallinto uudistaa ihmisoikeusraportin – Euroopan maiden DEI-ohjelmat ja lapsille tehdyt sukupuolileikkaukset tarkkailuun

Trumpin hallinto haastaa Euroopan hallitukset, jotka rajoittavat sananvapautta ja tukevat ideologisia ohjelmia.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on saanut uudet ohjeet, joiden mukaan suurlähetystöjen ja konsulaattien on jatkossa nostettava esiin maat, jotka edistävät niin sanottuja DEI-ohjelmia (diversity, equity, inclusion), sallivat alaikäisten sukupuolenvaihdosleikkaukset, tukevat aborttia julkisin varoin tai rajoittavat sananvapautta. Muutoksen taustalla on presidentti Donald Trumpin hallinnon linjaus, jonka mukaan Yhdysvaltojen ihmisoikeuspolitiikkaa on suunnattava pois “tuhoisista ideologioista” ja kohti “luonnollisia oikeuksia, jotka tulevat Jumalalta, eivät valtiolta”.

Ulkoministeriön varapuhemies Tommy Pigott painotti, että hallinto ei aio katsoa läpi sormien “ihmisoikeusrikkomuksia, kuten lasten silpomista, sananvapautta rajoittavia lakeja tai rodullisesti syrjiviä työllistämiskäytäntöjä”. Hänen mukaansa uusi raportointikäytäntö on osa laajempaa pyrkimystä palauttaa ihmisoikeuspolitiikka “luonnollisten oikeuksien” perustalle.

Linjaus jatkoa kotimaan DEI-vastaiselle politiikalle

Uudistus nivoutuu Trumpin hallinnon kotimaisiin toimiin, joissa DEI-ohjelmia on purettu laajasti. Hallinto on muun muassa lopettanut sukupuolineutraalit passivaihtoehdot ja määrännyt, että passit vastaavat syntymässä määriteltyä sukupuolta. Samalla hallinto on korostanut, että ihmisoikeusraportin painopiste siirtyy pois aiemmasta painotuksesta, jossa LGBT-kysymykset olivat keskiössä – myös maissa, joissa homoseksuaalisuudesta määrättiin ankaria rangaistuksia.

Euroopan hallitukset suurennuslasin alla

Varapresidentti JD Vance on puolestaan arvostellut eurooppalaisia hallituksia poliittisen opposition ja sananvapauden tukahduttamisesta. Hän on nostanut esiin Saksan viranomaisten toimet, joissa käytetään valvontaa ja oikeudellista painostusta nopeasti kasvavaa Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puoluetta vastaan. Vance on myös kritisoinut Britannian laajaa verkkopuheen valvontajärjestelmää, jossa tuhannet virkamiehet seuraavat sosiaalisen median keskusteluja erityisesti maahanmuuttoon liittyen.

Uusi painotus ihmisoikeusraportissa

Trumpin hallinnon mukaan ihmisoikeusraportin uudistettu linjaus palauttaa Yhdysvaltain diplomatian keskiöön “luonnolliset oikeudet” ja haastaa kansainväliset hallitukset, jotka edistävät ideologisia ohjelmia. Raportti tulee jatkossa tarkastelemaan kriittisesti valtioita, jotka rajoittavat kansalaistensa vapauksia tai tukevat politiikkaa, jonka hallinto katsoo rikkovan ihmisoikeuksia.

Lähde: European Conservative

