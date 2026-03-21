TS: Turkulainen 87-vuotias muistisairas nainen passitettiin päivystyksestä taksiin lähes alasti

Viime tiistaina turkulainen muistisairas nainen toimitettiin Tyks Akuutista Kela-taksiin pelkässä vaipassa, sairaalan ohuessa sidottavassa takaa avoimessa potilaspaidassa ja paljain jaloin. Tyksin mukaan tämän ei pitäisi olla mahdollista.
Asiasta kertoi Turun Sanomille potilaan tytär. Naisen kyytiin ottanut taksinkuljettaja on vahvistanut tarinan lehdelle.
Tytär kertoo äitinsä joutuneen päivystykseen aamulla lonkkamurtumaepäilyn vuoksi. Hänellä oli päällään t-paita ja pitkikset. Ne oli laitettu päivystyksestä äidille mukaan muovipussiin pakattuna.
Turussa oli tiistaina muutama aste lämmintä.
– Edes peittoa ei ollut. Näky oli aivan kauhea, eläimiäkin kohdellaan paremmin, tytär kertoo Turun Sanomille.
Tyks Akuutin vs.ylilääkäri Sergey Sadov ei ollut tietoinen tapahtuneesta. Hän ilmoitti TS:lle, että tapaus tutkitaan perusteellisesti.
Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystys Tyks Akuutti on ollut otsikoissa alkuvuodesta ruuhkautuneen tilanteen vuoksi. Siihen ovat vaikuttaneet muun muassa jatkohoitopaikkojen puute ja paha influenssatilanne.