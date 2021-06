Tšekin ensimmäinen musta parlamenttiedustaja joutui eroamaan seksuaalisesta väkivallasta syytettynä

Tšekin tasavallan parlamenttiedustaja Dominik Feri on joutunut eroamaan parlamentista, koska useat naiset ovat syyttäneet häntä vähintäänkin sopimattomasta käytöksestä.

Tiistaina TOP 09 -edustaja Dominik Feri ilmoitti eroavansa parlamentista syytettynä sopimattomasta käyttäytymisestä. Hän ei myöskään osallistu lokakuun parlamenttivaaleihin. Etiopialaistaustainen maan ensimmäinen musta parlamenttiedustaja kiisti seksuaalisen väkivallan mutta pyysi julkisesti anteeksi sopimatonta käytöstä.

Useat naiset ovat kertoneet Ferin sopimattomasta käytöstä. Jotkut väittävät, että etiopialaistaustainen on harrastanut seksiä heidän kanssaan, vaikka he nimenomaisesti ovat kieltäytyneet. Toiset ovat sanoneet, että Feri on yrittänyt saada naisilta intiimejä valokuvia.

Huhuja naisia kohtaan sopimattomasti käyttäytyvästä Feristä on levinnyt säännöllisesti opiskelijoiden ja toimittajien keskuudessa jo vuosien ajan, mutta media ei ole aiemmin raportoinut asiasta.

Tuoreimman skandaalin aiheutti twiitti, jossa vihjattiin Ferin seksuaaliseen häiriköintiin. Toimittajat ottivat yhteyttä twiitin kirjoittajaan, joka kertoi tarinansa omalla henkilöllisyydellään. Jotkut muut syyttivät Feriä seksuaalisen häiriköinnin lisäksi myös raiskauksista.

– Hän tukki oven yöpöydän avulla, jotta en voinut poistua huoneesta. Sanoin useasti, etten halunnut harrastaa seksiä hänen kanssaan ja pyysin häntä lopettamaan. Hän hiljensi minut, hyökkäsi päälle ja harrasti seksiä kanssani toistuvista estelyistä huolimatta, kertoi yksi uhreista.

Poliisi on aloittanut asian tutkinnan

Ulkoministeri Jakub Kulhánek (CSSD) kommentoi syytöksiä Twitterissä.

– En tiedä, rikkoiko Dominik Feri lakia tai raiskasiko hän jonkun, Kulhánek kirjoitti.

– Mutta jopa hänen reaktioidensa perusteella on selvää, että hän kohteli naisia ​​toistuvasti melko inhottavasti. Minulla on pieni tytär ja toivon, että kun hän kasvaa, hän ei tapaa ketään Ferin kaltaista.

Lähteet Wikipedia.en, Brno Daily.