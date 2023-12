Tsekki: Joukkoammuskelu yliopistolla – ainakin 15 kuollut

Poliisi kehotti ensin asukkaita välttämään aluetta ja pysymään sisätiloissa. Muutamaa minuuttia myöhemmin he ilmoittivat, että ampuja oli ”eliminoitu”. Poliisi vahvisti tekijän olleen 24-vuotias paikallinen David Kozák.

On vahvistettu, että ainakin 15 ihmistä on kuollut ja kymmenkunta on loukkaantunut ammuskelussa.

Myös sisäministeri Vit Rakusan vahvisti, että ampuja oli tapettu, ja kertoi, ettei rikoskumppaneita ollut löydetty. Ampujan on sanottu tappaneen myös oman isänsä.

Tsekin tiedotusvälineet kertoivat, että ampuminen tapahtui Kaarlen yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

TV Nova kertoi räjähdyksestä ja aseistautuneesta miehestä rakennuksen katolla. Poliisi eristi suuria alueita Prahan keskustassa, sillä tekijän epäiltiin jättäneen jälkeensä myös pommeja.

Tiedekunnan henkilökuntaa kehotettiin lukittautumaan työhuoneisiinsa ja pysymään siellä, kunnes poliisi saapuu paikalle.

Dramaattisilla videopätkillä näkyy, kuinka ihmiset pakenevat paniikissa ammuskelua Prahan keskustassa torstaina.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023