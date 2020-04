Tsernobylin metsäpalot – radioaktiivinen pilvi saattaa uhata Eurooppaa

Kolmen viikon ajan Tsernobylin ympäristössä riehuneet metsäpalot herättävät huolta Ukrainassa ja laajemminkin. Palon hallitsema alue käsittää 460 neliökilometriä metsämaita, jonne 1986 onnettomuuden ensimmäiset laskeumat saapuivat. Ukrainan hallitus on huolissaan tilanteesta. Palontorjuntaa on lisätty. Nyt liekkejä koettaa taltuttaa 1400 palomiestä.

Metsäpalojen synnyttämä savu on jo tavoittanut osia muusta Euroopasta. Cesium 137 -arvoissa on nousua, toteaa lääkärien järjestö IPPNW, joka on omistautunut ydinsaasteiden vaikutuksen torjuntaan. Epäedullisen säätilan ja tuulen suunnan vaikutuksesta voisi Saksaa myöten koko Eurooppa joutua radioaktiivisten pilvien alle, sanoo järjestön puheenjohtaja Alex Rosen.

Vallitsevat radioaktiivisuuden lukemat eivät ole erityisen huolestuttavia. Tilanne voi kuitenkin huonontua, mikäli tulipalot tavoittavat pahiten saastuneet metsäalueet, puhumattakaan tuhoutuneen ydinvoimalaitoksen lähialueista.

Paloalue käsittää 46 000 hehtaaria eli 460 neliökilometriä metsä- ja ruohikkoaluetta Tsernobylistä lounaaseen. Huhtikuun 13. päivänä paloalue ulottui 500 metrin päähän tuhoutuneesta ydinvoimalaitoksesta.

Viime viikonloppuna savupilvet tavoittivat myös Kievin. Viranomaiset kehottivat väestöä pysyttelemään sisätiloissa. Oli peitettävä ikkunat kosteilla kankailla, nautittava runsaasti nestettä, koska myrkylliset savupilvet piirittivät pääkaupunkia. Ilman laadun sanottiin olleen vaarallisin koko maailmassa.

Tsernobylin reaktorin räjähdys 26. huhtikuuta 1986 oli ydinvoimaloiden historian pahin onnettomuus. Välittömästi, mukaan luettuna pelastushenkilökunta, kuoli ja vammautui tuhansia ihmisiä. Kymmenet tuhannet asutettiin uusille seuduille.

