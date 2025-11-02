Tubettaja teki videon Intian ”ulostesodasta” – intialaiset raivostuivat ja syyttävät rasistiksi

Vuosittaisessa Gorehabba-festivaalissaan intialaiset heittelevät toisiaan lehmän ulosteella samalla tavalla kuin länsimaissa käydään lumisotia.

Amerikkalainen Youtube-sisällöntuottaja, Tyler Oliveira, on joutunut intialaisten vihan kohteeksi tämän kuvattua videon syrjäisessä kylässä Intiassa, missä hän ottaa osaa vuosittain järjestettävään ”lehmänkakkasotaan.”

Oliveiran julkaisema videon traileri nimeltä ”Inside India’s Poop-Throwing Festival” sai nopeasti yli 5 miljoonaa katselukertaa. Videolla tubettaja on mukana Intian Gorehabba-festivallissa, jossa intialaiset heittelevät toisiaan lehmän ulosteella hindujen Diwali-juhlaa edeltävänä perinteenä.

Oliveira oli julkaissut kuvan itsestään suojapuku ja suojalasit yllään ulostetahrojen peitossa tekstillä: ”Hauskaa Diwalia! Kyllä, menin Intian kakanviskelyfestivaaleille. Se oli elämäni p***in kokemus, enkä mene enää takaisin. Rukoilkaa selviytymiseni puolesta.”

Intialaiset syyttävät järjestelmällisestä Intian lokaamisesta

Kaikki eivät kuitenkaan ole pitäneet Oliveiran julkaisemasta materiaalista. Länsimaalaisten puolesta loukkaantujien sijaan intialaiset on nyt alkaneet syyttämään tubettajaa rasistiksi videon takia. Oliveira jakoikin kuvakaappauksia, jotka osoittivat videon saavan joukkokanteluja ja sensuurivaatimuksia intialaisilta käyttäjiltä, joiden mukaan tubettaja lokaa heidän kotimaataan.

”Miksi tulet Intiaan kuvamaan videon lehmänkakkafestivaaleista menemällä keskelle tapahtumaa ja sitten itket kuin luuseri!” eräs intialainen oli kommentoinut.

”Olet p***a tyyppi. Voit kuvata kakkaa monissa länsimaissa, sitä löytyy paljon Kalifornian kaduilta. Voit kuvata ihmisen kakkaa omissa maissanne,” toinen kiehuva intialainen kirjoitti.

Jotkut intialaiset väittävät 8 miljoonaa seuraajaa omaavan tubettajan tulleen jonkin tahon virallisesti palkkaamaksi lokaamaan Intian mainetta.

”Hän ei ole täällä tutkiakseen, vaan halventaakseen. On vaikea olla uskomatta, että tämä ei olisi suunniteltu mustamaalauskampanja,” eräs intialainen käyttäjä oli kirjoittanut X:ssä.

”Hänet tunnetaan rasismin ja misinformaation levittämisestä,” toinen lisäsi

.

Jotkut jopa väittivät kuvatun materiaalin olevan oikeasti tekoälyllä tuotettua valekuvaa.

”Tämä on 100% todellista. En malta odottaa pääseväni näyttämään 30 minuutin versiota,” Oliveira oli vastannut väitteeseen.

Lehmän ulosteella ”sotimisen” ohella jotkut intialaiset päällystävät sillä asumuksensa, kylpevät siinä, käyttävät sitä hammastahnana ja jopa syövät sitä.

Puutteellisen hygieniakulttuurin ohella Intia tunnetaan myös viime vuosina suomalaisissakin medioissa esillä olleesta jatkuvien joukkoraiskausten ongelmastaan. Nykyinen hallitus kuitenkin pyrkii näistä ilmiöistä huolimatta kehittämään yhteistyötä intialaisen työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi Suomeen.

Lähde: New York Post

Lue lisää aiheesta: