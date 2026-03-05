Tucker Carlson: ”Tämä on Israelin sota”

Tucker Carlson nostaa esiin väitteen, jonka mukaan Benjamin Netanjahu käytännössä päätti Yhdysvaltojen puolesta sodasta Irania vastaan.

Yhdysvaltalainen konservatiivikommentaattori Tucker Carlson varoittaa tuoreessa videossaan, että käynnissä oleva konflikti Irania vastaan ei liity millään tavalla Yhdysvaltojen omiin turvallisuusintresseihin. Carlsonin mukaan kyse ei ole iranilaisten ydinaseiden pysäyttämisestä, vaan Israelin pyrkimyksestä varmistaa alueellinen ylivalta – amerikkalaisten kustannuksella.

Israel halusi sodan – ja sai sen

Carlsonin mukaan peruskysymys siitä, kuka halusi sodan ja miksi, on lopulta hyvin yksinkertainen.

”Tämä tapahtui, koska Israel halusi sen tapahtuvan. Tämä on Israelin sota. Se ei ole Yhdysvaltojen sota”, Carlson sanoo.

Hän huomauttaa, ettei Israelin vaikutusvaltaa Yhdysvaltain poliittiseen johtoon ole yritetty tosissaan haastaa yli kuuteen vuosikymmeneen. Viimeinen, joka siihen ryhtyi, oli presidentti John F. Kennedy – ja hänet murhattiin pian tämän jälkeen.

”Kennedy ajautui vuonna 1962 kiistaan Israelin pääministeri David Ben-Gurionin kanssa Israelin ydinaseohjelmasta. Kennedy vastusti ydinaseiden leviämistä ja vaati tarkastuksia. Hän ei koskaan ehtinyt toteuttaa vaatimuksiaan, koska hänet ammuttiin marraskuussa 1963. Hänen seuraajansa Lyndon Johnson antoi Israelille vapaat kädet. Se oli viimeinen kerta, kun amerikkalainen presidentti sanoi Israelille selkeästi ”ei”, Carlson toteaa.

”Sota ei tee Yhdysvalloista turvallisempaa – päinvastoin”

Carlson, joka on läheisissä väleissä Donald Trumpin kanssa ja tunnetaan entisenä Fox Newsin huippusuositun ohjelman juontajana, korostaa, ettei uusi sota Irania vastaan palvele Yhdysvaltojen turvallisuutta tai taloudellista etua.

Hänen mukaansa kyse on yksinomaan Israelin pyrkimyksestä varmistaa tuleva hegemonia Lähi-idässä – sekä Yhdysvaltojen että alueen muiden valtioiden kustannuksella.

”Tämä on yritys saavuttaa alueellinen herruus, täydellinen kontrolli”, Carlson sanoo.

Kaaos ei ole virhe – se on strategia

Carlsonin mukaan Lähi-idän nykyinen kaaos on osa suunnitelmaa. Israelin kilpailijat heikentyvät ja ajautuvat konfliktiin keskenään, samalla kun Yhdysvaltojen sotilaallinen asema alueella murenee. Tällaisessa tilanteessa Israel voi hänen mukaansa vahvistaa asemiaan ja jatkaa laajentumista naapurimaiden kustannuksella – kohti Likudin vuosikymmeniä ajamaa Suur-Israelin visiota.

Carlson pitää pääministeri Benjamin Netanjahua keskeisenä hahmona siinä, että Yhdysvallat vedettiin konfliktiin.

”Yhdysvallat ei tehnyt tätä päätöstä. Benjamin Netanjahu teki”, hän sanoo.

Iran on tehtävä avuttomaksi

Carlsonin mukaan Israelin tavoitteena ei ole pelkästään iskeä Iraniin, vaan tehdä maasta täysin puolustuskyvytön ja siten helpommin hallittava.

”Jos Israel haluaa kontrolloida Lähi-itää, sen on tehtävä Iran vaarattomaksi”, hän sanoo.

Hän väittää myös, että osa strategiasta on horjuttaa Persianlahden valtioita – Yhdysvaltojen läheisimpiä kumppaneita alueella.

”Tämä ei ollut riski Israelille. Se oli tarkoitus. He halusivat vähentää Gulf-valtioiden (Persianlahden maiden) vaikutusvaltaa”, Carlson väittää.

Kolmas tavoite: Yhdysvallat ulos Lähi-idästä

Carlsonin mukaan Israel pyrkii lopulta siihen, että Yhdysvallat poistuu alueelta kokonaan – vasta sen jälkeen, kun amerikkalaiset ovat auttaneet raivaamaan tieltä kaikki Israelin viholliset.

”Israel haluaa meidät pois sieltä”, Carlson sanoo.

”Julistakaa voitto ja tulkaa kotiin”

Carlsonin mukaan Yhdysvalloilla olisi vielä mahdollisuus rajoittaa vahinkoja – vetäytymällä välittömästi.

”Julistakaa voitto ja lähtekää kotiin”, hän sanoo.

”Yhdysvaltojen on sanottava Israelin hallitukselle: te ette päätä täällä.”

