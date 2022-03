Tue Ukrainan puolustusta – taisteluvarustekeräys ensi lauantaina Bar Rock Bearissa!

Ukrainassa on tällä hetkellä päällä täysi rähinä. Venäjä hyökkää maahan monesta suunnasta ja tätä kirjoitettaessa se kolkuttelee jo Kiovan porteilla.

Miehittäjän eteneminen on kuitenkin hidastunut merkittävästi johtuen Ukrainalaisten kovasta vastarinnasta. Vastarintataistelijat ovat osittain huonosti varustautuneita, sillä tarjolla on enemmän miehiä kuin varusteita. Mikäli sotilas on huonosti varustautunut, tekee se puolustuksesta merkittävästi riskialttiimpaa touhua. Mikäli varusteet ovat kunnossa, tekee se hyökkääjän arjesta merkittävästi työläämpää.

Nyt voitkin auttaa omalla panoksellasi Ukrainan tovereita! Vapaaehtoiset suomalaiset ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja ryhtyneet keräämään sotilaskäyttöön kelpaavaa tavaraa Suomesta, josta se toimitetaan suoraan Ukrainan etulinjassa taisteleville sotilaille.

Ensi lauantaina ryhmällämme on keräyspiste Bar Rock Bear-ravintolassa, jossa järjestetään Play for Ukraine-konsertti, jonka tuotoilla rahoitetaan Ukrainalaisten vastarintaa. Konsertissa esiintyvät Pyhä Kuolema, Ehre, Sankar’hauta sekä Vapaudenristi-yhtyeet. Liput maksavat 15 euroa.

Ukrainalaiset tarvitsevat apuamme, ja jokainen pienikin lahjoitus on kotiin päin. Tapahtumassa lahjoitetut tavarat lähtevät pikimmiten kohti Ukrainaa, jossa ne pääsevät tositoimiin. Mikäli aggressiivinen Venäjän Federaatio kokee kovaa vastarintaa Ukrainassa, joutuu se miettimään seuraavia temppujaan pidempään. Kyse on siis myös Suomen näkökulmasta katsottuna maanpuolustuksellisesta lahjoituksesta.

Toimintaohje lahjoittajille: mikäli sinulla on tavaraa, jota lahjoittaa, tule ensi lauantaina Vantaalla sijaitsevaan Ravintola Bar Rock Beariin (Maakotkantie 6, Vantaa). Ovet aukeavat kello 19. Paikalla on pöytä, johon voit jättää lahjoitettavat tavarat. Mikäli et halua jäädä itse konserttiin, niin mainitse asiasta ovella niin voit vain jättää tavarat paikalle. Mikäli et pääse itse paikalle, mutta kavereitasi on tulossa, käytä näitä kuriireina.

Monilla meistä on tavaraa ylimääräisenä nurkissa pyörimässä, ja nyt sille on todellinen tarve. Voit myös käydä ostamassa tavaraa suoraan militaria-kaupoista ja tuoda ne paikalle.

Minkälaista tuotetta Ukrainassa ollaan vailla? Oikeastaan kaikenlaista sellaista, mitä voi sotatilanteessa tarvita. Tässä esimerkkilistaa, mitä voit tuoda paikalle:

Kriittinen tarve:

-Kypärät

-Luotiliivit

-Taktiset kuulosuojaimet

-Lämpökamerat

-Kiikaritähtäimet

-Ensipupakkaukset

-Ballistiset lasit

-Radiopuhelimet

Lisäksi käyttöön menee varmasti myös nämä tavarat:

-Makuupussit ja -alustat

-Kaikki mahdolliset ensiaputuotteet (siteet, laastarit, ompeluvehkeet, puhdistusvälineet, painesiteet, hemostaattiset jauheet jne.)

-Erilaiset lääkinnälliset tuet (murtuneille luille)

-Polvi- ja kyynärsuojat

-Sotilaskäyttöön soveltuvat vaatteet

-Taisteluvyöt lisätaskuineen

-Lipastaskut

-Tekniset hanskat

-Maihinnousukengät

-Kenttä-/kuivamuona

-Naamiointiverkko

-Muut naamiointia auttavat välineet, kuten naamiointiväri

-Ruoanteko-/ruokailuvälineet (trangia, pakki, luha)

-Tulentekovälineet