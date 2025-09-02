Maahanmuutto Muu maailma Politiikka

Tuhannet kokoontuivat vastustamaan joukkomaahanmuuttoa Australiassa

2.9.2025 11:24
Kommentti
Nina Metsälä
Kuvakaappaus YouTube.

Rauhanomaisissa mielenosoituksissa vaadittiin laajamittaisen maahanmuuton pysäyttämistä, koska ”yhteisöt joutuvat äärirajoille”.

Kymmenettuhannet australialaiset lähtivät sunnuntaina 31. elokuuta kaduille osoittamaan mieltään massamaahanmuuttoa vastaan ja osallistuivat suurimmissa kaupungeissa järjestettyihin ”March for Australia” -mielenosoituksiin.

Ryhmän mukaan lisääntyvä maahanmuutto aiheuttaa paineita asumiseen, palkkoihin ja julkisiin palveluihin ja uhkaa kulttuurista yhteenkuuluvuutta.

”Yhteisöjämme työnnetään äärirajoille”, ryhmä totesi verkossa ja vaati toimia siellä, missä ”valtavirran poliitikoilta puuttuu rohkeutta”.

Sydneyssä jopa 8 000 ihmistä osallistui mielenosoitukseen, ja monet heistä olivat pukeutuneet Australian lippuihin. Mielenosoitus sujui ilman suurempia välikohtauksia poliisin voimakkaan läsnäolon turvin. Vastamielenosoitus keräsi vähemmän väkeä.

Myös Melbournessa järjestettiin suuri March for Australia -tapahtuma, jossa poliisin väitetään käyttäneen pippurisumutetta mielenosoittajia vastaan.

Lähde: European Conservative

Marko Kristian

Suomessakin kehitysmaa maahanmuutto on nostanut vuokria aivan älyttömyyksiin.
Vaikka suomalaiselle köyhälle tai työttömälle ei kela maksa näitä järjettömiä pk-seudun vuokria, niin mamu perheelle ne kyllä maksaa monen tonnin vuokrat.
Vuokranantajat on tietysti tyytyväisiä, koska vaikka suomalaisilla ei ole varaa niitä maksaa niin aina saavat uusia asukkeja ja kela maksaa.

1
