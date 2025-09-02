Tuhannet kokoontuivat vastustamaan joukkomaahanmuuttoa Australiassa

Rauhanomaisissa mielenosoituksissa vaadittiin laajamittaisen maahanmuuton pysäyttämistä, koska ”yhteisöt joutuvat äärirajoille”.

Kymmenettuhannet australialaiset lähtivät sunnuntaina 31. elokuuta kaduille osoittamaan mieltään massamaahanmuuttoa vastaan ja osallistuivat suurimmissa kaupungeissa järjestettyihin ”March for Australia” -mielenosoituksiin.

We did it Australia 🇦🇺❤️ pic.twitter.com/IZtdqYUvxV — March for Australia (@marchforaus) August 31, 2025

Ryhmän mukaan lisääntyvä maahanmuutto aiheuttaa paineita asumiseen, palkkoihin ja julkisiin palveluihin ja uhkaa kulttuurista yhteenkuuluvuutta.

”Yhteisöjämme työnnetään äärirajoille”, ryhmä totesi verkossa ja vaati toimia siellä, missä ”valtavirran poliitikoilta puuttuu rohkeutta”.

Sydneyssä jopa 8 000 ihmistä osallistui mielenosoitukseen, ja monet heistä olivat pukeutuneet Australian lippuihin. Mielenosoitus sujui ilman suurempia välikohtauksia poliisin voimakkaan läsnäolon turvin. Vastamielenosoitus keräsi vähemmän väkeä.

Myös Melbournessa järjestettiin suuri March for Australia -tapahtuma, jossa poliisin väitetään käyttäneen pippurisumutetta mielenosoittajia vastaan.

Massive anti-mass migration protests erupt across Australia in Sydney, Melbourne, Perth, and Brisbane, with thousands rallying over housing and resource concerns. The 1996 gun law reforms raise questions about the protesters' ability to effect change…🤷‍♂️ pic.twitter.com/prq6rkPfsg — 𝐃𝐔𝐓𝐂𝐇 (@pr0ud_americans) August 31, 2025

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: