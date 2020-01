Tukholmassa paukkui taas

Pommi-iskut Ruotsissa jatkuvat. Viime yönä räjähti kaksi pommia vartin välein Kistan ja Husbyn kaupunginosissa. Varhain tiistaina, puoli kolmelta sikäläistä aikaa räjähti ensimmäinen ja hiukan myöhemmin toinen pommi. Yksi henkilö haavoittui ja noin 50 evakuoitiin. Poliisi tutkii yhteyksiä edellisviikon räjähdykseen Östermalmilla.

Poliisi on kiinnostunut viime yönä tapahtuneiden Solnasta luoteeseen sijaitsevien Kistan ja Husbyn iskujen yhteyksistä Östermalmilla viikko sitten maanantain vastaisena yönä sattuneeseen iskuun. Poliisi kuvaa keskikaupunkia järisyttänyttä Östermalmin iskua tähän asti voimakkaimmaksi pommiksi koko Tukholmassa. Isku tapahtui lähellä Ruotsin Ylen toimitaloa. Suomen suurlähetystö sijaitsee sen takana, kuten myös Saksan ja Britannian lähetystöt. Mahdollinen tekijä ja paikalta kaasuttanut auto tallentuivat SVT:n turvakameralle. Tuolloin putosi kerrostaloista parvekkeita, ulko-ovia lenteli sijoiltaan ja autoja tuhoutui korjauskelvottomiksi.

Kistassa ja Husbyssä vahingot olivat hieman vähempiä, mutta asuntoja evakuotiin, koska ikkunoita oli räjähdyksessä kadonnut. Rinkeby-Kistan kaupunginosavaltuuston valtuutettu Benjamin Dousa sanoo, että tilanne on karannut käsistä. Tällaista ei tapahdu muissa pohjoismaissa. Kansalaisille on tarjolla kriisiapua. On myös avattu kansalaistoimisto keskusteluapua tarvitseville.

Viime yön pommit räjähtivät 500 metrin etäisyydellä toisistaan. Husbyssä 43 vuoden ajan samassa huoneistossa asunut Eva Kanetag sanoo, että enää ei uskalla kutsua lapsenlapsia yökylään. Väestön parissa vallitsee pelko tulevasta. Pommi-iskut eivät lajittele sivullisia erilleen. Räjähdyksen jälkiä siivoava naishenkilö kertoi SVT:lle, että 30 vuotta sitten tultiin sotaa pakoon ja tässä sitä nyt ollaan.

Sisäministeri Mikael Damberg (sos.dem) sanoo olevansa raivoissaan tapahtumista. Kuitenkin hän luottaa tilanteen olevan nyt menossa parempaan suuntaan. Pommi-iskuja Ruotsissa on tapahtunut pitkälle yli kaksi sataa viime vuoden aikana. Marraskuussa iskuja oli jo kirjattu lähes 240 kappaletta, kun koko vuonna 2018 niitä oli ollut 162 kappaletta.

Lähteet Nyheter Idag, Aftonbladet, SVT (1, 2, 3, 4)